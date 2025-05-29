Rıza Kocaoğlu, hastane yatağından kalkıp spora koştu

Halit Ergenç ile Rıza Kocaoğlu'nun menajer Ayşe Barım'ın 'Gezi Parkı' soruşturması çerçevesinde 'yalan tanıklık' yaptıkları iddiasıyla yargılandıkları davada mahkeme, Halit Ergenç'i; 1 yıl 10 ay 15 gün, Rıza Kocaoğlu'nu ise 1 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırmıştı. Mahkeme, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar vermişti.

Halit Ergenç ile Rıza Kocaoğlu, davanın ilk duruşmasına birlikte katılmıştı.

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Rıza Kocaoğlu'nun mahkemeye ameliyat olduğu için katılamadığı ortaya çıkmıştı. Kocaoğlu, hastane odasından yayımladığı fotoğrafa; "Ameliyatım iyi geçti çok şükür, hepinize çok teşekkür ederim" notunu düşmüş ancak ameliyat nedeni hakkında açıklamada bulunmamıştı.

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Ünlü oyuncu, kısa sürede iyileşti. Spor yaparken poz veren Rıza Kocaoğlu; "Hareket iyidir" notuyla yayımladı.

Öte yandan; Rıza Kocaoğlu, 2021'de göbekli haliyle dikkat çekmişti.