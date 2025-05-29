Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Rıza Kocaoğlu, hastane yatağından kalkıp spora koştu - Magazin haberleri

        Rıza Kocaoğlu, hastane yatağından kalkıp spora koştu

        'Yalan tanıklık' suçlamasıyla 23 Mayıs'ta hapis cezası aldığı duruşmaya ameliyat olduğu için katılamayan Rıza Kocaoğlu, iyileşti. Kocaoğlu, hastane yatağından kalkıp spora koştu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.05.2025 - 11:49 Güncelleme: 29.05.2025 - 13:18
        ABONE OL
        ABONE OL
        Hastane yatağından kalkıp spora koştu
        ABONE OL
        ABONE OL

        Halit Ergenç ile Rıza Kocaoğlu'nun menajer Ayşe Barım'ın 'Gezi Parkı' soruşturması çerçevesinde 'yalan tanıklık' yaptıkları iddiasıyla yargılandıkları davada mahkeme, Halit Ergenç'i; 1 yıl 10 ay 15 gün, Rıza Kocaoğlu'nu ise 1 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırmıştı. Mahkeme, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar vermişti.

        Halit Ergenç ile Rıza Kocaoğlu, davanın ilk duruşmasına birlikte katılmıştı.
        Halit Ergenç ile Rıza Kocaoğlu, davanın ilk duruşmasına birlikte katılmıştı.

        Rıza Kocaoğlu'nun mahkemeye ameliyat olduğu için katılamadığı ortaya çıkmıştı. Kocaoğlu, hastane odasından yayımladığı fotoğrafa; "Ameliyatım iyi geçti çok şükür, hepinize çok teşekkür ederim" notunu düşmüş ancak ameliyat nedeni hakkında açıklamada bulunmamıştı.

        REKLAM

        Ünlü oyuncu, kısa sürede iyileşti. Spor yaparken poz veren Rıza Kocaoğlu; "Hareket iyidir" notuyla yayımladı.

        Öte yandan; Rıza Kocaoğlu, 2021'de göbekli haliyle dikkat çekmişti.

        Karar çıktı
        Haberi Görüntüle
        ÖNERİLEN VİDEO
        #Rıza Kocaoğlu

        BURÇLAR

        Koç
        Koç
        Boğa
        Boğa
        İkizler
        İkizler
        Yengeç
        Yengeç
        Aslan
        Aslan
        Başak
        Başak
        Terazi
        Terazi
        Akrep
        Akrep
        Yay
        Yay
        Oğlak
        Oğlak
        Kova
        Kova
        Balık
        Balık
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Süreci zehirlemek isteyenlere karşı dikkatliyiz
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Süreci zehirlemek isteyenlere karşı dikkatliyiz
        "İnşallah İstanbul barış süreci yeniden başlayacak"
        "İnşallah İstanbul barış süreci yeniden başlayacak"
        Muslera Galatasaray'a veda etti!
        Muslera Galatasaray'a veda etti!
        Türk öğretmen İtalya'da kayboldu
        Türk öğretmen İtalya'da kayboldu
        Fenerbahçe'den Kevin De Bruyne'ye teklif: Kararını verdi
        Fenerbahçe'den Kevin De Bruyne'ye teklif: Kararını verdi
        Penceresinden husumetlisine ateş açtığı dolmuşu kaçırdı!
        Penceresinden husumetlisine ateş açtığı dolmuşu kaçırdı!
        Tekneden suya düşen Emirhan Gürbüz aranıyor
        Tekneden suya düşen Emirhan Gürbüz aranıyor
        Buzul çöktü, köy heyelan altında kaldı
        Buzul çöktü, köy heyelan altında kaldı
        Hastane yatağından kalkıp spora koştu
        Hastane yatağından kalkıp spora koştu
        Avrupa'nın üçüncü kupası Chelsea'nin!
        Avrupa'nın üçüncü kupası Chelsea'nin!
        Galatasaray'dan kaleci harekatı: 3 aday!
        Galatasaray'dan kaleci harekatı: 3 aday!
        İneği huzursuzlanınca anladı! Kargadan şaşırtan davranış
        İneği huzursuzlanınca anladı! Kargadan şaşırtan davranış
        F.Bahçe'de futbolda yeni dönem!
        F.Bahçe'de futbolda yeni dönem!
        Polis ve jandarmaya yaka kamerası açıklaması
        Polis ve jandarmaya yaka kamerası açıklaması
        Yeni para birimi geliyor
        Yeni para birimi geliyor
        Türkiye'nin ilk yüzer gaz üretim platformu Osman Gazi Boğaz'da
        Türkiye'nin ilk yüzer gaz üretim platformu Osman Gazi Boğaz'da
        Konya üretimde Çin'i solladı
        Konya üretimde Çin'i solladı
        Gazze’yi yıkan savaş, İsrail’i de içten çökertti
        Gazze’yi yıkan savaş, İsrail’i de içten çökertti
        İBB'den yeni taksi ihalesi
        İBB'den yeni taksi ihalesi
        Birkaç gün için yağış uyarısı var ancak yaz kapıda!
        Birkaç gün için yağış uyarısı var ancak yaz kapıda!
        Habertürk Anasayfa