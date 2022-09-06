Pek çok hayranınız ve büyük bir star olacağınıza dair beklentiler vardı ama müzik dünyasında tutunmakta zorlandınız...

Gerçekten müziğe karşı büyük bir tutkum vardı. İddalıydım da. Müzikte bir yerlere gelebilmek için birçok yolu denedim, çok uğraştım ama sadece sesin yeterli olmadığı, şansın ve paranın da gerekli olduğunu anladım. Benim şansım iyi gitmedi ve çok yalnızdım. Yol gösterenim yoktu. Doğru kişilerle, doğru işler yapamadım ve sonunda da vazgeçtim.