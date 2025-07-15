Rihanna kendini 'Şirine'ye benzetti
'Şirinler' filminde seslendirme yapan Rihanna, 'Şirine' karakterinden ilham alan hamile kıyafetiyle poz verdi
Rihanna, ABD'nin Santa Monica bölgesinde akşam yemeğine giderken, büyüyen karnını gözler önüne seren kıyafetiyle poz verdi.
Üçüncü çocuğuna hamile olan Barbadoslu şarkıcı, 'Şirine' karakterinden esinlenerek beyaz bir kıyafetle kameralar karşısına geçti.
37 yaşındaki şarkıcı, çocuk filmi 'Şirinler'de 'Şirine' karakterine sesiyle hayat vermişti. Ünlü şarkıcı, filmin tanıtım galalarına katılmayı ihmal etmemişti.
Ünlü şarkıcı, üçüncü çocuğuna hamilelik haberini, Met Gala'da vermişti. Rihanna, ilk olarak Ocak 2022'de ASAP Rocky ile ilk çocuğunu beklediğini açıklamıştı.
İkinci çocuğu Riot'a hamileliğini ise 2023 Super Bowl devre arası gösterisinde duyurmuştu.