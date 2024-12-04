Ridley Scott'tan 'Gladyatör 3' açıklaması

'Sir' unvanına sahip İngiliz film yönetmeni ve yapımcısı Ridley Scott, 5dalda Oscar kazanan ve başrol oyuncusu Russell Crowe'a 'En İyi Erkek Oyuncu' Oscar'ını kazandıran ünlü 'Gladyatör' filmini 24 yıl sonra yeniden beyazperdeye taşıdı.

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Başrollerini Paul Mescal, Pedro Pascal, Denzel Washington gibi isimlerin paylaştığı, 250 milyon dolarlık bütçeye sahip 'Gladyatör 2', gösterime girdiği 15 Kasım'dan bu yana dünya çapında 320 milyon dolar hasılata ulaştı.

'Gladyatör' serisine yıllar sonra geri dönüp, devam filmi çeken usta yönetmen Ridley Scott, film gösterime girmeden 'Gladyatör 3' üzerinde de çalışmaya başladığını söyledi. 'GLADYATÖR 2'NİN DEVAMI GELİYOR Geçen hafta bir basın toplantısında 'Gladyatör 3' ile ilgili konuşan Ridley Scott; "Dün global gişe rakamlarına baktık, dünyanın geri kalanında gördüğümüz performans göz önüne alındığında, kesinlikle bir 'Gladyatör 3' olacak" dedi.