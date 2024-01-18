Gözler güncel reyting sonuçlarında! 17 Ocak AB ve total reyting sıralaması
Reyting sonuçları 17 Ocak Çarşamba akşamı ekrana gelen dizilerin zirve rekabetiyle şekillendi. Dün akşam yeni bölümleri yayınlanan zirve yarışında Sandık Kokusu, Şahane Hayatım ve Kuruluş Osman birbirlerini zorladı. Peki, hangi yapım reytinglerde kaçıncı oldu? İşte 17 Ocak reyting sonuçları AB ve total sıralaması...
Giriş: 18.01.2024 - 08:04 Güncelleme: 18.01.2024 - 08:04
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Reyting sonuçları 17 Ocak Çarşamba akşamı prime time'da yeniş bölümleri yayınlanan diziler arasındaki rekabet sonrası şekillendi. Çarşamba akşamı ekrana gelen Sandık Kokusu, Şahane Hayatım ve Kuruluş Osman gibi yapımlar rakiplerini zorladı. Peki, hangi yapım reytinglerde kaçıncı oldu?
İşte 17 Ocak reyting sonuçları AB ve total sıralama:
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17 OCAK TOTAL REYTİNG SONUÇLARI
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17 OCAK AB REYTİNG SONUÇLARI
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Haberi Hazırlayan: Mehmet Kerem Hançer