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        Haberler Bilgi Magazin Reyting sonuçları açıklandı mı? 9 Ocak dünün reyting sonuçlarına göre hangi yapım Total, AB birincisi oldu?

        Reyting sonuçları açıklandı mı? 9 Ocak dünün reyting sonuçlarına göre hangi yapım Total, AB birincisi oldu?

        Televizyonda yayınlanan yapımlar arasından Total ve AB reyting sonuçları birincisi çıkıyor. Dün akşam Ziraat Türkiye Kupası grup karşılaşmalarından Kasımpaşa - Fenerbahçe maçı ekrana geldi. Kanal D'de Efsane filmi ilk kez yayınlanırken, TRT 1'de Zor Ölüm 3, Star TV'de Hükümet Kadın filmseverlerle buluştu. Show TV'de Siyah Kalp yeni bölüm ekrana geldi. Her gün bir önceki günün reyting sonucu açıklanıyor. Peki, 9 Ocak Reyting sonuçları açıklandı mı? Dünün reyting sonuçlarına göre hangi yapım Total, AB birincisi oldu? İşte sıralama listesi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.01.2025 - 07:29 Güncelleme: 10.01.2025 - 07:29
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        • 1

          Dünün reyting sonuçları 9 Ocak Perşembe sıralaması için araştırmalar başladı. Reyting sonuçları ile birinci gelen yapım gün içinde açıklanıyor. Dün ekrana gele yapımlar arasında Kasımpaşa - Fenerbahçe maçı vardı. Peki Reyting sonuçları açıklandı mı? 9 Ocak dünün reyting sonuçlarına göre hangi yapım Total, AB birincisi oldu?

        • 2

          REYTİNG SONUÇLARI 9 OCAK 2025

          Reyting sonuçları saat 10.30-11.00 civarında açıklanacak.

          GEÇEN HAFTAKİ REYTİNG SONUÇLARI NASILD?

          2 Ocak 2025 reyting sonuçları açıklandı.

          Total'de 1. sırada Atv’de izleyiciyle buluşan “Esra Erol’da”, 2. sırada Atv’de ekrana gelen “Müge Anlı İle Tatlı Sert”, 3. sırada TV8’de yayınlanan “Survivor 2025 All Star – Gönüllüler” yer aldı.

          AB'de 1. sırada “Selçuk Tepeli İle Now Ana Haber”, 2. sırada “Survivor 2025 All Star – Gönüllüler”, 3. sırada “Esra Erol’da” yer aldı.

        • 3

          2 OCAK 2025 PERŞEMBE AB REYTİNG SIRALAMASI

          1 Selçuk Tepeli İle Now Ana Haber NOW

          2 Survivor 2025 All Star – Gönüllüler TV8

          3 Esra Erol'da ATV

          4 Müge Anlı İle Tatlı Sert ATV

          5 Regaib Gecesi TRT 1

        • 4

          2 OCAK 2025 PERŞEMBE TOTAL REYTİNG SIRALAMASI

          1 Esra Erol'da ATV

          2 Müge Anlı İle Tatlı Sert ATV

          3 Survivor 2025 All Star – Gönüllüler TV8

          4 Selçuk Tepeli İle Now Ana Haber NOW

          5 Atv Ana Haber ATV

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