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        Haberler Bilgi Magazin Reyting sonuçları 8 Haziran 2025: Teşkilat, Kim Milyoner Olmak İster, Password… AB ve Total sıralaması ile dünün reyting birincisi hangi yapım oldu?

        Reyting sonuçları 8 Haziran 2025: AB ve Total reyting sıralaması ile dünün reyting birincisi kim oldu?

        Dünün reyting sonuçları 8 Haziran Pazar günü izledikleri yapımların akıbetini merak eden seyirciler tarafından araştırılmaya başlandı. Dün akşam TRT 1'de Teşkilat, ATV'de Kim Milyoner Olmak İster ve TV8'de Survivor yapımları yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıktı. Kanal D'de Password yarışması yeni sezona merhaba derken Show TV'de ise Kapıcılar Kralı filmleri ekrana geldi. Peki, 8 Haziran 2025 Reyting sonuçları birincisi kim oldu, AB ve Total sıralaması nasıl?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.06.2025 - 08:08 Güncelleme: 09.06.2025 - 08:08
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        • 1

          Dün yayınlanan dizi, film, haber bültenleri ve yarışma programları günün birincisi olmak için yarıştı. 8 Haziran Pazar akşamı Teşkilat, Kim Milyoner Olmak İster, Password ve Survivor yapımları yeni bölümleriyle ekranlara geldi. Show TV’de Kapıcılar Kralı filmi sinemaseverlerle buluşurken, diğer kanallarda ise Çok Güzel Hareketler 2 programı ve Leyla: Hayat…Aşk…Adalet… dizisinin tekrarı yayınlandı. Peki, 8 Haziran 2025 Pazar reyting sonuçları ile hangi yapım birinci oldu? İşte AB ve Total sıralaması ile dünün reyting birincisi…

        • 2

          8 HAZİRAN 2025 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

          Her Pazar günü televizyon ekranlarında birçok dizi, film, program izleyicilerle buluşuyor. Bu yapımların izlenme oranları merak ediliyor.

          Ancak 8 Haziran 2025 reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Dünün AB ve Total sıralaması saat 10.30’dan sonra açıklanacak ve haberimize eklenecektir.

        • 3

          8 HAZİRAN 2025 PAZAR TOTAL REYTİNG SIRALAMASI

        • 4

          8 HAZİRAN 2025 PAZAR AB REYTİNG SIRALAMASI

        • 5
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