Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Magazin Reyting sonuçları 5 Temmuz 2025: Güldür Güldür Show, MasterChef, PSG-Bayern Münih ve Real Madrid-Borussia Dortmund maçı... İşte AB ve Total'de birinci olan yapım!

        Reyting sonuçları 5 Temmuz 2025: AB ve Total sıralaması ile dünün reyting birincisi kim oldu?

        Dünün reyting sonuçları 5 Temmuz Cumartesi listesi izleyiciler tarafından araştırılıyor. Dün akşam Show TV'de Güldür Güldür Show, TV8'de MasterChef Türkiye yapımları yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıktı. TRT 1'de PSG-Bayern Münih maçı ve Real Madrid-Borussia Dortmund maçı futbolseverlerle buluştu. Diğer kanallarda ise Morbius, Güven Bana ve Ne Olacak Şimdi? filmleri yayınlandı. Peki, dünün reyting sonuçları birincisi kim oldu, AB ve Total sıralaması nasıl? İşte 5 Temmuz 2025 AB ve Total tablosu...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.07.2025 - 08:10 Güncelleme: 06.07.2025 - 11:07
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Dün yayınlanan dizi, film, haber bültenleri ve yarışma programları günün birincisi olmak için yarıştı. 5 Temmuz Cumartesi akşamı Güldür Güldür Show ve MasterChef Türkiye yapımlarının yeni bölümleri yayınlandı. PSG-Bayern Münih maçı, Real Madrid-Borussia Dortmund maçı futbolseverlerle buluşurken, Morbius, Güven Bana ve Ne Olacak Şimdi? filmleri ekranlara geldi. Peki, dünün reyting sonuçları ile hangi yapım birinci oldu? İşte 5 Temmuz 2025 AB ve Total sıralaması ile dünün reyting birincisi…

        • 2

          5 TEMMUZ 2025 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

          5 Temmuz 2025 reyting sonuçları açıklandı.

          Total’de 1. sırada TV8’de izleyici ile buluşan “MasterChef Türkiye”, 2. sırada “Real Madrid – Borussia Dortmund FIFA Kulüpler Kupası 2025 Çeyrek Final Karşılaşması” , 3. sırada ise “NOW Ana Haber Hafta Sonu” yer aldı.

          AB’de 1. sırada “Real Madrid – Borussia Dortmund FIFA Kulüpler Kupası 2025 Çeyrek Final Karşılaşması”, 2. sırada “MasterChef Türkiye”, 3. sırada ise “Güldür Güldür Show” yer aldı.

          Dünün AB ve Total sıralaması şu şekilde;

        • 3

          5 TEMMUZ 2025 CUMARTESİ TOTAL REYTİNG SIRALAMASI

          MasterChef Türkiye – TV8

          Real Madrid - Borussia Dortmund – TRT 1

          NOW Ana Haber Hafta Sonu – NOW

          Güldür Güldür Show – Show TV

          Paris Saint German - Bayern Münich – TRT 1

          FIFA Kulüpler Dünya Kupası Özetleri (Tkr) – TRT 1

          MasterChef Türkiye (Tkr) – TV8

          FIFA Kulüpler Dünya Kupası Özetleri (Tkr) – TRT 1

          Jack Reacher (Y.S) – ATV

          Güldür Güldür Show (Özet) – Show TV

        • 4

          5 TEMMUZ 2025 CUMARTESİ AB REYTİNG SIRALAMASI

          Real Madrid - Borussia Dortmund – TRT 1

          MasterChef Türkiye – TV8

          Güldür Güldür Show – Show TV

          Paris Saint German - Bayern Münich – TRT 1

          FIFA Kulüpler Dünya Kupası Özetleri (Tkr) – TRT 1

          Güldür Güldür Show (Özet) – Show TV

          NOW Ana Haber Hafta Sonu – NOW

          Show Ana Haber – Show TV

          Maskeli Beşler IRA (T.S) – NOW

          Haber Özü – Show TV

        • 5
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Antalya'da aslan paniği! 1 kişiyi ağır yaraladı!
        Antalya'da aslan paniği! 1 kişiyi ağır yaraladı!
        Yasak aşk vahşeti! Kocasını, kuyumcu sevgilisine öldürttü!
        Yasak aşk vahşeti! Kocasını, kuyumcu sevgilisine öldürttü!
        Galatasaray'a Osimhen müjdesini: Kararını verdi
        Galatasaray'a Osimhen müjdesini: Kararını verdi
        Muhittin Böcek tutuklandı
        Muhittin Böcek tutuklandı
        5 dereceye kadar artıyor! Yüksek sıcaklığa dikkat!
        5 dereceye kadar artıyor! Yüksek sıcaklığa dikkat!
        Fenerbahçe'den Youssef En-Nesyri kararı!
        Fenerbahçe'den Youssef En-Nesyri kararı!
        Texas'ta sel felaketi: Can kaybı artıyor!
        Texas'ta sel felaketi: Can kaybı artıyor!
        Kusma ve ishalle ilerliyor! Çocuklarda mide-bağırsak enfeksiyonlarına dikkat!
        Kusma ve ishalle ilerliyor! Çocuklarda mide-bağırsak enfeksiyonlarına dikkat!
        İmdat çağrısı işe yaramadı
        İmdat çağrısı işe yaramadı
        Seine Nehri'nde 102 yıl sonra yüzme dönemi
        Seine Nehri'nde 102 yıl sonra yüzme dönemi
        Jhon Duran'ı yetiştiren antrenörden çarpıcı açıklamalar: Ölümcül
        Jhon Duran'ı yetiştiren antrenörden çarpıcı açıklamalar: Ölümcül
        Gençlerin dilinden anlamayanlara 20 Z kuşağı jargonu
        Gençlerin dilinden anlamayanlara 20 Z kuşağı jargonu
        "İran 5 askeri tesisi vurdu"
        "İran 5 askeri tesisi vurdu"
        Arda şov yaptı, R. Madrid yarı finalde!
        Arda şov yaptı, R. Madrid yarı finalde!
        Zeytinyağı ile yıkanıyorlardı!
        Zeytinyağı ile yıkanıyorlardı!
        Google’da sezonunun gözdesi Türkiye
        Google’da sezonunun gözdesi Türkiye
        Musk: Amerika Partisi kuruldu
        Musk: Amerika Partisi kuruldu
        4 dönümlük bahçe yangından etkilenmedi!
        4 dönümlük bahçe yangından etkilenmedi!
        Kıyı bölgelerini bekleyen tehlike!
        Kıyı bölgelerini bekleyen tehlike!
        Urfa Kalesi'nde önemli keşif! İlk kez rastladılar
        Urfa Kalesi'nde önemli keşif! İlk kez rastladılar
        Habertürk Anasayfa