Reyting sonuçları 5 Temmuz 2025: AB ve Total sıralaması ile dünün reyting birincisi kim oldu?
Dünün reyting sonuçları 5 Temmuz Cumartesi listesi izleyiciler tarafından araştırılıyor. Dün akşam Show TV'de Güldür Güldür Show, TV8'de MasterChef Türkiye yapımları yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıktı. TRT 1'de PSG-Bayern Münih maçı ve Real Madrid-Borussia Dortmund maçı futbolseverlerle buluştu. Diğer kanallarda ise Morbius, Güven Bana ve Ne Olacak Şimdi? filmleri yayınlandı. Peki, dünün reyting sonuçları birincisi kim oldu, AB ve Total sıralaması nasıl? İşte 5 Temmuz 2025 AB ve Total tablosu...
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Dün yayınlanan dizi, film, haber bültenleri ve yarışma programları günün birincisi olmak için yarıştı. 5 Temmuz Cumartesi akşamı Güldür Güldür Show ve MasterChef Türkiye yapımlarının yeni bölümleri yayınlandı. PSG-Bayern Münih maçı, Real Madrid-Borussia Dortmund maçı futbolseverlerle buluşurken, Morbius, Güven Bana ve Ne Olacak Şimdi? filmleri ekranlara geldi. Peki, dünün reyting sonuçları ile hangi yapım birinci oldu? İşte 5 Temmuz 2025 AB ve Total sıralaması ile dünün reyting birincisi…
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5 TEMMUZ 2025 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
5 Temmuz 2025 reyting sonuçları açıklandı.
Total’de 1. sırada TV8’de izleyici ile buluşan “MasterChef Türkiye”, 2. sırada “Real Madrid – Borussia Dortmund FIFA Kulüpler Kupası 2025 Çeyrek Final Karşılaşması” , 3. sırada ise “NOW Ana Haber Hafta Sonu” yer aldı.
AB’de 1. sırada “Real Madrid – Borussia Dortmund FIFA Kulüpler Kupası 2025 Çeyrek Final Karşılaşması”, 2. sırada “MasterChef Türkiye”, 3. sırada ise “Güldür Güldür Show” yer aldı.
Dünün AB ve Total sıralaması şu şekilde;
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5 TEMMUZ 2025 CUMARTESİ TOTAL REYTİNG SIRALAMASI
MasterChef Türkiye – TV8
Real Madrid - Borussia Dortmund – TRT 1
NOW Ana Haber Hafta Sonu – NOW
Güldür Güldür Show – Show TV
Paris Saint German - Bayern Münich – TRT 1
FIFA Kulüpler Dünya Kupası Özetleri (Tkr) – TRT 1
MasterChef Türkiye (Tkr) – TV8
FIFA Kulüpler Dünya Kupası Özetleri (Tkr) – TRT 1
Jack Reacher (Y.S) – ATV
Güldür Güldür Show (Özet) – Show TV
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5 TEMMUZ 2025 CUMARTESİ AB REYTİNG SIRALAMASI
Real Madrid - Borussia Dortmund – TRT 1
MasterChef Türkiye – TV8
Güldür Güldür Show – Show TV
Paris Saint German - Bayern Münich – TRT 1
FIFA Kulüpler Dünya Kupası Özetleri (Tkr) – TRT 1
Güldür Güldür Show (Özet) – Show TV
NOW Ana Haber Hafta Sonu – NOW
Show Ana Haber – Show TV
Maskeli Beşler IRA (T.S) – NOW
Haber Özü – Show TV
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