Reyting sonuçları 31 Mayıs Cumartesi günü yayınlanan yapımları izleyen seyirciler tarafından araştırılıyor. Dün akşam kuşağında pek çok dizi, film ve program ekrana geldi. Bu yapımlar reytinglerde birinci olabilmek için kıyasıya mücadele etti. Sabahın ilk ışıklarıyla beraber Can Borcu, Güldür Güldür Show, Survivor, PSG İnter maçı, Beyoğlu Güzeli, Çift Kişilik Oda ve Kuzey'in Oğlu Volkan Konak yapımlarının akıbeti araştırılmaya başlandı. Peki reyting sonuçları açıklandı mı? İşte, 31 Mayıs 2025 Cumartesi reyting sonuçları ile dünün AB ve Total sıralaması...