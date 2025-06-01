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        Haberler Bilgi Magazin Reyting sonuçları 31 Mayıs 2025: PSG İnter maçı, Güldür Güldür Show, Survivor… AB ve Total sıralamasına göre dünün reyting sonuçları birincisi kim oldu?

        Reyting sonuçları 31 Mayıs 2025: AB ve Total reyting sonuçları sıralamasına göre dünün birincisi kim oldu?

        Reyting sonuçları televizyon izleyicileri tarafından yakından takip ediliyor. 31 Mayıs Cumartesi akşamı Show TV'de Güldür Güldür Show ve TV8'de Survivor yapımları yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıktı. TRT 1'de PSG İnter maçı futbolseverlerle buluşurken, ATV'de Can Borcu dizisi sezon finaliyle ekrana geldi. Star TV'de ise Beyoğlu Güzeli filmi yayınlandı. Peki, Total ve AB sıralamasına göre reytinglerde hangi yapım birinci oldu? İşte 31 Mayıs 2025 AB ve Total reyting sonuçları ile dünün birincisi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.06.2025 - 08:41 Güncelleme: 01.06.2025 - 10:55
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        • 1

          Reyting sonuçları 31 Mayıs Cumartesi günü yayınlanan yapımları izleyen seyirciler tarafından araştırılıyor. Dün akşam kuşağında pek çok dizi, film ve program ekrana geldi. Bu yapımlar reytinglerde birinci olabilmek için kıyasıya mücadele etti. Sabahın ilk ışıklarıyla beraber Can Borcu, Güldür Güldür Show, Survivor, PSG İnter maçı, Beyoğlu Güzeli, Çift Kişilik Oda ve Kuzey'in Oğlu Volkan Konak yapımlarının akıbeti araştırılmaya başlandı. Peki reyting sonuçları açıklandı mı? İşte, 31 Mayıs 2025 Cumartesi reyting sonuçları ile dünün AB ve Total sıralaması...

        • 2

          31 MAYIS 2025 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

          31 Mayıs 2025 reyting sonuçları açıklandı.

          Total’de 1. sırada TRT 1’de izleyiciyla buluşan “PSG – Inter UEFA Şampiyonlar Ligi Final Karşılaşması”, 2. sırada ATV’de yayınlanan “Can Borcu”, 3. sırada ise TV8’de ekranlara gelen “Survivor 2025 All Star – Gönüllüler” yer aldı.

          AB’de 1. sırada “PSG – Inter UEFA Şampiyonlar Ligi Final Karşılaşması”, 2. sırada “UEFA Şampiyonlar Ligi Kupa Töreni”, 3. sırada ise “Güldür Güldür Show” yer aldı.

          Dünün AB ve Total sıralaması şu şekilde;

        • 3

          31 MAYIS 2025 CUMARTESİ AB REYTİNG SIRALAMASI

          PSG-Inter Şampiyonlar Ligi Karşılaşması – TRT 1

          UEFA Şampiyonlar Ligi Kupa Töreni – TRT 1

          Güldür Güldür Show – Show TV

          Survivor – TV8

          Güldür Güldür Show (Özet) – Show TV

          Ozan Gündoğdu ile Now Ana Haber Hafta Sonu – NOW

          Can Borcu – ATV

          Gönül Dağı Özel (TKR) – TRT 1

          Gazze’yi Koruyorum – TRT 1

          Kanal D Ana Haber – Kanal D

        • 4

          31 MAYIS 2025 CUMARTESİ TOTAL REYTİNG SIRALAMASI

          PSG-Inter Şampiyonlar Ligi Karşılaşması – TRT 1

          Can Borcu – ATV

          Survivor – TV8

          Ozan Gündoğdu ile Now Ana Haber Hafta Sonu – NOW

          UEFA Şampiyonlar Ligi Kupa Töreni – TRT 1

          Güldür Güldür Show – Show TV

          Gönül Dağı Özel (TKR) – TRT 1

          Güldür Güldür Show (Özet) – Show TV

          Kanal D Ana Haber – Kanal D

          Show Ana Haber – Show TV

        • 5
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