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        Haberler Bilgi Magazin REYTİNG SONUÇLARI 3 TEMMUZ 2025: Çift Kişilik Oda, Kim Milyoner Olmak İster, MasterChef... İşte dünün reyting sonuçları ile Total ve AB’de birinci olan yapım!

        Reyting sonuçları 3 Temmuz 2025: İşte Total ve AB sıralaması ile dünün reyting sonuçları birincisi olan yapım

        Her gün bir önceki güne ait AB ve Total sıralaması belli olurken dünün reyting sonuçları araştırılmaya başlandı. Dün akşam kuşağında birbirinden güzel yapımlar ekranlara geldi. Çift Kişilik Oda, Kim Milyoner Olmak İster, MasterChef Türkiye yapımlarının yeni bölümleri yayınlandı. Ayrıca Güldür Güldür Show komedi programı ile Hababam Sınıfı Uyanıyor, Kurt ve Aslan, Arıcı: Ölüm Kovanı filmleri sinemaseverlerle buluştu. Peki, dünün reyting birincisi kim oldu? İşte 3 Temmuz 2025 Reyting sonuçları ile Total ve AB'de birinci olan yapım...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.07.2025 - 08:00 Güncelleme: 04.07.2025 - 10:08
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        • 1

          3 Temmuz Perşembe akşamı Now TV’de Çift Kişilik Oda, ATV’de Kim Milyoner Olmak İster, TV8’de MasterChef Türkiye, Star TV’de Hababam Sınıfı Uyanıyor, Kanal D’de Kurt ve Aslan, TRT 1’de Arıcı: Ölüm Kovanı yapımları yayınlandı. Show TV’de ise Güldür Güldür Show programının tekrar bölümü ekrana geldi. İzledikleri yapımların Total, AB sıralamasını öğrenmek isteyenler ‘’Dünün reyting sonuçları açıklandı mı?’’ sorusuna yanıt aramaya başladı. İşte 3 Temmuz 2025 Reyting sonuçları sıralaması…

        • 2

          3 TEMMUZ 2025 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

          3 Temmuz 2025 reyting sonuçları açıklandı. Dünün AB ve Total sıralaması şöyle;

        • 3

          3 TEMMUZ 2025 PERŞEMBE TOTAL REYTİNG SIRALAMASI

          Çift Kişilik Oda – NOW

          MasterChef Türkiye – TV8

          NOW Ana Haber – NOW

          Hababam Sınıfı Uyanıyor (T.S) – Star TV

          Kurt ve Aslan (Y.S) – Kanal D

          Gelinim Mutfakta – Kanal D

          Çift Kişilik Oda (Özet) – NOW

          Kim Milyoner Olmak İster – ATV

          Show Ana Haber – Show TV

          Kanal D Ana Haber – Kanal D

        • 4

          3 TEMMUZ 2025 PERŞEMBE AB REYTİNG SIRALAMASI

          MasterChef Türkiye – TV8

          Çift Kişilik Oda – NOW

          NOW Ana Haber – NOW

          Güldür Güldür Show (Tekrar) – Show TV

          Kim Milyoner Olmak İster – ATV

          Show Ana Haber – Show TV

          Kurt ve Aslan (Yerli Sinema) – Kanal D

          MasterChef Türkiye Özet – TV8

          Çift Kişilik Oda (Özet) – NOW

          Kanal D Ana Haber – Kanal D

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