Reyting sonuçları 3 Temmuz 2025: İşte Total ve AB sıralaması ile dünün reyting sonuçları birincisi olan yapım
Her gün bir önceki güne ait AB ve Total sıralaması belli olurken dünün reyting sonuçları araştırılmaya başlandı. Dün akşam kuşağında birbirinden güzel yapımlar ekranlara geldi. Çift Kişilik Oda, Kim Milyoner Olmak İster, MasterChef Türkiye yapımlarının yeni bölümleri yayınlandı. Ayrıca Güldür Güldür Show komedi programı ile Hababam Sınıfı Uyanıyor, Kurt ve Aslan, Arıcı: Ölüm Kovanı filmleri sinemaseverlerle buluştu. Peki, dünün reyting birincisi kim oldu? İşte 3 Temmuz 2025 Reyting sonuçları ile Total ve AB'de birinci olan yapım...
- 1
3 Temmuz Perşembe akşamı Now TV’de Çift Kişilik Oda, ATV’de Kim Milyoner Olmak İster, TV8’de MasterChef Türkiye, Star TV’de Hababam Sınıfı Uyanıyor, Kanal D’de Kurt ve Aslan, TRT 1’de Arıcı: Ölüm Kovanı yapımları yayınlandı. Show TV’de ise Güldür Güldür Show programının tekrar bölümü ekrana geldi. İzledikleri yapımların Total, AB sıralamasını öğrenmek isteyenler ‘’Dünün reyting sonuçları açıklandı mı?’’ sorusuna yanıt aramaya başladı. İşte 3 Temmuz 2025 Reyting sonuçları sıralaması…
- 2
3 TEMMUZ 2025 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
3 Temmuz 2025 reyting sonuçları açıklandı. Dünün AB ve Total sıralaması şöyle;
- 3
3 TEMMUZ 2025 PERŞEMBE TOTAL REYTİNG SIRALAMASI
Çift Kişilik Oda – NOW
MasterChef Türkiye – TV8
NOW Ana Haber – NOW
Hababam Sınıfı Uyanıyor (T.S) – Star TV
Kurt ve Aslan (Y.S) – Kanal D
Gelinim Mutfakta – Kanal D
Çift Kişilik Oda (Özet) – NOW
Kim Milyoner Olmak İster – ATV
Show Ana Haber – Show TV
Kanal D Ana Haber – Kanal D
-
- 4
3 TEMMUZ 2025 PERŞEMBE AB REYTİNG SIRALAMASI
MasterChef Türkiye – TV8
Çift Kişilik Oda – NOW
NOW Ana Haber – NOW
Güldür Güldür Show (Tekrar) – Show TV
Kim Milyoner Olmak İster – ATV
Show Ana Haber – Show TV
Kurt ve Aslan (Yerli Sinema) – Kanal D
MasterChef Türkiye Özet – TV8
Çift Kişilik Oda (Özet) – NOW
Kanal D Ana Haber – Kanal D