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        Haberler Bilgi Magazin REYTİNG SONUÇLARI 29 MAYIS 2025 | Siyah Kalp, Çift Kişilik Oda, Survivor reyting sonucu belli oldu! AB ve Total sıralamasına göre dün en çok ne izlendi?

        Reyting sonuçları 29 Mayıs 2025: AB ve Total sıralaması ile dünün reyting sonçları birincisi belli oldu

        29 Mayıs Perşembe günü yayınlanan yapımların reyting sonuçları merak ediliyor. Dünün ve AB ve Total sıralaması televizyonda hangi içeriklerin daha fazla ilgi gördüğünü gösteriyor. Bu veriler, izleyicilerin içerik tercihlerinin bir göstergesi olma özelliği taşırken, aynı zamanda yapımcılar ve kanalların içerik stratejilerini şekillendirmelerine yardımcı oluyor. Peki, dün en çok ne izlendi? İşte 29 Mayıs 2025 AB ve Total sıralaması ile dünün reyting sonuçları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.05.2025 - 08:07 Güncelleme: 30.05.2025 - 10:36
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        • 1

          Her gün bir önceki günün reyting sonuçları açıklanıyor. ABC, AB ve Total kategorilerinin reyting listeleri; dizi, film, yarışma, gündüz kuşağı programı, haber bülteni gibi farklı içerik türlerinin performansını gözler önüne seriyor. Bu veriler aracılığıyla televizyon ekranlarında en fazla ilgi gören yapımlar öğreniliyor. Böylece yapımcılar ve televizyon kanalları içerik stratejilerini şekillendirebiliyor. Peki, AB ve Total sıralamasına göre dün en çok ne izlendi? İşte 29 Mayıs 2025 Reyting sonuçları...

        • 2

          29 MAYIS 2025 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

          Her Perşembe günü televizyon ekranlarında birçok dizi, film, program izleyicilerle buluşuyor. Bu yapımların izlenme oranları medya gündemini yakından takip edenler tarafından merak ediliyor.

          29 Mayıs 2025 reyting sonuçları açıklandı. Dünün AB ve Total sıralaması şu şekilde;

        • 3

          29 MAYIS 2025 PERŞEMBE AB REYTİNG SIRALAMASI

          Çift Kişilik Oda – NOW

          Siyah Kalp – SHOW TV

          Müge Anlı ile Tatlı Sert – ATV

          Survivor – TV8

          Esra Erol'da – ATV

          ATV Ana Haber – ATV

          Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber – NOW

          Eşref Rüya (Tekrar) – KANAL D

          Çift Kişilik Oda (Özet) – NOW

          Zuhal Topal’la Yemekteyiz – TV8

        • 4

          29 MAYIS 2025 PERŞEMBE TOTAL REYTİNG SIRALAMASI

          Siyah Kalp – SHOW TV

          Esra Erol'da – ATV

          Müge Anlı ile Tatlı Sert – ATV

          Çift Kişilik Oda – NOW

          Survivor – TV8

          ATV Ana Haber – ATV

          Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber – NOW

          Gelin – KANAL 7

          Eşref Rüya (Tekrar) – KANAL D

          Siyah Kalp (Özet) – SHOW TV

        • 5
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