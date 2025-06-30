Reyting sonuçları 29 Haziran 2025: AB ve Total sıralaması ile dünün reyting birincisi belli oldu
Dünün reyting sonuçları ile 29 Haziran Pazar günü en çok izlenen yapımlar belli oluyor. Dün akşam kuşağında ATV'de Kim Milyoner Olmak İster?, Kanal D'de Kuralsız Sokaklar, TV8'de MasterChef Türkiye yapımları yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıktı. Show TV'de Şark Bülbülü, Star TV'de Sen Kiminle Dans Ediyorsun, Now TV'de Üçlü Pürüz filmleri yayınlanırken, TRT 1'de FIFA Kulüpler Kupası 2025 Son 16 Karşılaşması PSG-Inter Miami ve Flamengo-Bayern Münih maçları futbolseverlerle buluştu. Peki, dünün reyting birincisi hangi yapım oldu? İşte, 29 Haziran 2025 AB ve Total reyting sonuçları sıralaması...
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Televizyon kanallarında her gün birçok dizi, film, yarışma, haber bülteni, maç ve program izleyici karşısına çıkıyor. İzledikleri yapımların izlenme oranlarını merak eden seyirciler AB ve Total reyting sonuçları sıralamasını araştırıyor. 29 Haziran Pazar akşamı Kim Milyoner Olmak İster?, Kuralsız Sokaklar, MasterChef Türkiye, Şark Bülbülü, Sen Kiminle Dans Ediyorsun, Üçlü Pürüz, PSG-Inter Miami ve Flamengo-Bayern Münih maçları yayınlandı. Peki dünün reyting birincisi hangi yapım oldu? İşte, 29 Haziran 2025 Reyting sonuçları tablosu...
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29 HAZİRAN 2025 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
29 Haziran 2025 reyting sonuçları açıklandı. Dünün AB ve Total sıralaması şu şekilde;
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29 HAZİRAN 2025 PAZAR AB REYTİNG SIRALAMASI
MasterChef Türkiye – TV8
Kim Milyoner Olmak İster – ATV
Kim Milyoner Olmak İster Özel – ATV
Güler Misin Ağlar Mısın (T.S) – Show TV
Paris Saint Germain - Inter Miami FIFA Kulüpler Dünya Kupası Karşılaşması – TRT 1
Flamengo - Bayern Munich FIFA Kulüpler Dünya Kupası Karşılaşması – TRT 1
ATV Ana Haber – ATV
Şark Bülbülü (T.S) – Show TV
NOW Ana Haber Hafta Sonu – NOW
Kuralsız Sokaklar (Tkr) – Kanal D
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29 HAZİRAN 2025 PAZAR TOTAL REYTİNG SIRALAMASI
MasterChef Türkiye – TV8
Güler Misin Ağlar Mısın (T.S) – Show TV
Şark Bülbülü (T.S) – Show TV
Kim Milyoner Olmak İster – ATV
NOW Ana Haber Hafta Sonu – NOW
Kuralsız Sokaklar – Kanal D
Flamengo - Bayern Munich FIFA Kulüpler Dünya Kupası Karşılaşması – TRT 1
Show Ana Haber – Show TV
Paris Saint Germain - Inter Miami FIFA Kulüpler Dünya Kupası Karşılaşması – TRT 1
Kuralsız Sokaklar (Tkr) – Kanal D
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