Televizyon kanallarında her gün birçok dizi, film, yarışma, haber bülteni, maç ve program izleyici karşısına çıkıyor. İzledikleri yapımların izlenme oranlarını merak eden seyirciler AB ve Total reyting sonuçları sıralamasını araştırıyor. 29 Haziran Pazar akşamı Kim Milyoner Olmak İster?, Kuralsız Sokaklar, MasterChef Türkiye, Şark Bülbülü, Sen Kiminle Dans Ediyorsun, Üçlü Pürüz, PSG-Inter Miami ve Flamengo-Bayern Münih maçları yayınlandı. Peki dünün reyting birincisi hangi yapım oldu? İşte, 29 Haziran 2025 Reyting sonuçları tablosu...