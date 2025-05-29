Reyting sonuçları ile bir önceki gün yayınlanan yapımlar arasında günün birincisi öğreniliyor. Dün akşam kanallarda Sahipsizler, Eşref Rüya, Kuruluş Osman ve Leyla: Hayat... Aşk.. Adalet... dizilerinin yeni bölümleri yayınlandı. TRT 1’de UEFA Konferans Ligi Finali Real Betis-Chelsea maçı heyecanı yaşanırken TV8’de Survivor’ın yeni bölümü ekrana geldi. AB ve Total sıralamasına göre birinci olan yapım izleyiciler tarafından araştırılmaya başlandı. Peki reytinglerde zirveye kim yerleşti? İşte, 28 Mayıs 2025 dünün reyting sonuçları ile Total ve AB sıralaması...