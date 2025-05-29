Reyting sonuçları 28 Mayıs 2025: İşte AB ve Total reyting sonuçları ile dünün birincisi olan yapım
Reytinglerde rekabet tüm hızıyla devam ediyor. 28 Mayıs Çarşamba akşamı Sahipsizler, Eşref Rüya, Kuruluş Osman ve Leyla: Hayat... Aşk.. Adalet... dizileri yeni bölümleriyle ekranlara geldi. Show TV'de Güldür Güldür Show'un tekrarı yayınlandı. TRT 1'de UEFA Konferans Ligi Finali Real Betis-Chelsea maçı futbolseverlerle buluşurken TV8'de Survivor yarışması yeni bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Peki, reyting sonuçları açıklandı mı, günün birincisi kim oldu? İşte, 28 Mayıs 2025 AB ve Total reyting sonuçları ile dünün reyting birincisi...
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Reyting sonuçları ile bir önceki gün yayınlanan yapımlar arasında günün birincisi öğreniliyor. Dün akşam kanallarda Sahipsizler, Eşref Rüya, Kuruluş Osman ve Leyla: Hayat... Aşk.. Adalet... dizilerinin yeni bölümleri yayınlandı. TRT 1’de UEFA Konferans Ligi Finali Real Betis-Chelsea maçı heyecanı yaşanırken TV8’de Survivor’ın yeni bölümü ekrana geldi. AB ve Total sıralamasına göre birinci olan yapım izleyiciler tarafından araştırılmaya başlandı. Peki reytinglerde zirveye kim yerleşti? İşte, 28 Mayıs 2025 dünün reyting sonuçları ile Total ve AB sıralaması...
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28 MAYIS 2025 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
Her Çarşamba günü televizyon ekranlarında birçok dizi, film, program izleyicilerle buluşuyor. Bu yapımların izlenme oranları medya gündemini yakından takip edenler tarafından merak ediliyor.
28 Mayıs 2025 reyting sonuçları açıklandı. Dünün AB ve Total sıralaması şu şekilde;
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28 MAYIS 2025 ÇARŞAMBA AB REYTİNG SIRALAMASI
Eşref Rüya – KANAL D
Müge Anlı ile Tatlı Sert – ATV
Kuruluş Osman – ATV
Eşref Rüya (Özet) – KANAL D
Leyla Hayat... Aşk... Adalet... – NOW
Esra Erol'da – ATV
Survivor – TV8
Sahipsizler – STAR TV
Real Betis - Chelsea UEFA Avrupa Konferans Ligi Karşılaşması – TRT 1
Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber – NOW
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28 MAYIS 2025 ÇARŞAMBA TOTAL REYTİNG SIRALAMASI
Sahipsizler – STAR TV
Eşref Rüya – KANAL D
Kuruluş Osman – ATV
Esra Erol'da – ATV
Müge Anlı ile Tatlı Sert – ATV
Sahipsizler (Özet) – STAR TV
Eşref Rüya (Özet) – KANAL D
Survivor – TV8
Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber – NOW
Leyla Hayat... Aşk... Adalet... – NOW
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