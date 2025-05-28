Reyting sonuçları 27 Mayıs Salı günü yayınlanan yapımları izleyen seyirciler tarafından araştırılıyor. Dün akşam kuşağında pek çok dizi, film ve program ekrana geldi. Bu yapımlar reytinglerde birinci olabilmek için kıyasıya mücadele etti. Sabahın ilk ışıklarıyla beraber Bahar, Kral Kaybederse, Bir Gece Masalı, Mehmed: Fetihler Sultanı, Uzak Şehir, Survivor ve Recep İvedik 7 yapımlarının akıbeti araştırılmaya başlandı. Peki reyting sonuçları açıklandı mı? İşte, 27 Mayıs 2025 Reyting sonuçları ile dünün AB ve Total sıralaması...