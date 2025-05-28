Reyting sonuçları 27 Mayıs 2025: AB ve Total reyting sonuçları sıralamasına göre dünün birincisi belli oldu
Reyting sonuçları televizyon izleyicileri tarafından yakından takip ediliyor. 27 Mayıs Salı akşamı Show TV'de Bahar, Star TV'de Kral Kaybederse, ATV'de Bir Gece Masalı, TRT 1'de Mehmed: Fetihler Sultanı, TV8'de Survivor yapımları yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkarkan Kanal D'de Uzak Şehir dizisinin tekrar bölümü yayınlandı. Now TV'de Recep İvedik 7 filmi sinemaseverlerle buluştu. Peki, Total ve AB sıralamasına göre reytinglerde hangi yapım birinci oldu? İşte 27 Mayıs 2025 AB ve Total reyting sonuçları ile dünün birincisi...
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Reyting sonuçları 27 Mayıs Salı günü yayınlanan yapımları izleyen seyirciler tarafından araştırılıyor. Dün akşam kuşağında pek çok dizi, film ve program ekrana geldi. Bu yapımlar reytinglerde birinci olabilmek için kıyasıya mücadele etti. Sabahın ilk ışıklarıyla beraber Bahar, Kral Kaybederse, Bir Gece Masalı, Mehmed: Fetihler Sultanı, Uzak Şehir, Survivor ve Recep İvedik 7 yapımlarının akıbeti araştırılmaya başlandı. Peki reyting sonuçları açıklandı mı? İşte, 27 Mayıs 2025 Reyting sonuçları ile dünün AB ve Total sıralaması...
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27 MAYIS 2025 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
Her Salı günü televizyon ekranlarında birçok dizi, film, program izleyicilerle buluşuyor. Bu yapımların izlenme oranları merak ediliyor.
27 Mayıs 2025 reyting sonuçları açıklandı. Dünün AB ve Total sıralaması şu şekilde;
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27 MAYIS 2025 SALI TOTAL REYTİNG SIRALAMASI
Esra Erol'da – ATV
Kral Kaybederse – STAR TV
Müge Anlı ile Tatlı Sert – ATV
Survivor – TV8
Bir Gece Masalı – ATV
Bahar – SHOW TV
Mehmed Fetihler Sultanı – TRT 1
ATV Ana Haber – ATV
Recep İvedik 7 (T.S) – NOW
Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber – NOW
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27 MAYIS 2025 SALI AB REYTİNG SIRALAMASI
Kral Kaybederse – STAR TV
Bahar – SHOW TV
Mehmed Fetihler Sultanı – TRT 1
Müge Anlı ile Tatlı Sert – ATV
Survivor – TV8
Esra Erol'da – ATV
Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber – NOW
Kanal D Ana Haber – KANAL D
ATV Ana Haber – ATV
Kral Kaybederse (Özet) – STAR TV