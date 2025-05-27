Televizyon kanallarında her gün birçok dizi, film, yarışma ve haber programı izleyicilerle buluşuyor. Dün izledikleri yapımların kaçıncı sırada olduğunu merak eden seyirciler 26 Mayıs Pazartesi AB ve Total reyting sonuçları sıralamasını araştırıyor. Peki, Uzak Şehir, Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi, Çift Kişilik Oda, Top Gun: Maverick, Tamirci, Yol Arkadaşım ve Survivor arasından hangi yapım zirveye adını yazdırdı? İşte, 26 Mayıs 2025 Dünün reyting sonuçları tablosu...