Dünün reyting sonuçları 26 Mayıs 2025: İşte AB ve Total sıralaması ile reytinglerde zirveye yerleşen yapım
Dünün reyting sonuçları ile 26 Mayıs Pazartesi günü en çok izlenen yapımlar belli oluyor. Dün akşam kuşağında Uzak Şehir ve Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi dizileri yeni bölümleriyle, Çift Kişilik Oda dizisi ise tekrar bölümüyle ekrana geldi. Diğer kanallarda ise Top Gun: Maverick, Tamirci, Yol Arkadaşım filmleri ve Survivor yarışması yayınlandı. Peki, hangi yapım reytinglerde zirveye yerleşti? İşte, 26 Mayıs 2025 AB ve Total reyting sonuçları sıralaması...
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Televizyon kanallarında her gün birçok dizi, film, yarışma ve haber programı izleyicilerle buluşuyor. Dün izledikleri yapımların kaçıncı sırada olduğunu merak eden seyirciler 26 Mayıs Pazartesi AB ve Total reyting sonuçları sıralamasını araştırıyor. Peki, Uzak Şehir, Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi, Çift Kişilik Oda, Top Gun: Maverick, Tamirci, Yol Arkadaşım ve Survivor arasından hangi yapım zirveye adını yazdırdı? İşte, 26 Mayıs 2025 Dünün reyting sonuçları tablosu...
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26 MAYIS 2025 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
Her Pazartesi günü televizyon ekranlarında birçok dizi, film, program izleyicilerle buluşuyor. Bu yapımların izlenme oranları merak ediliyor.
26 Mayıs 2025 reyting sonuçları açıklandı. Dünün AB ve Total sıralaması şöyle;
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26 MAYIS 2025 PAZARTESİ AB REYTİNG SIRALAMASI
Uzak Şehir – Kanal D
Uzak Şehir (Özet) – Kanal D
Müge Anlı ile Tatlı Sert – ATV
Survivor – TV8
Esra Erol'da – ATV
Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber – NOW
Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi – TRT 1
ATV Ana Haber – ATV
Kanal D Ana Haber – Kanal D
Show Ana Haber – Show TV
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26 MAYIS 2025 PAZARTESİ TOTAL REYTİNG SIRALAMASI
Uzak Şehir – Kanal D
Uzak Şehir (Özet) – Kanal D
Esra Erol'da – ATV
Müge Anlı ile Tatlı Sert – ATV
Survivor – TV8
ATV Ana Haber – ATV
Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi – TRT 1
Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber – NOW
Gelin – Kanal 7
ATV Gün Ortası – ATV