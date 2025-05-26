Dün yayınlanan dizi, film, yarışma ve haber programları günün birincisi olmak için yarıştı. 25 Mayıs Pazar akşamı Teşkilat, Çok Güzel Hareketler 2, Kim Milyoner Olmak İster? ve Survivor yapımları yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıktı. Diğer kanallarda ise Lohusa, Maymunlar Cehennemi: Savaş ve Recep İvedik 2 filmleri yayınlandı. Sabahın ilk ışıklarıyla beraber gözler AB ve Total reyting sonuçları sıralamasına çevrildi. Peki reyting sonuçları açıklandı mı, hangi yapım birinci oldu? İşte 25 Mayıs 2025 Pazar reyting birincisi…