REYTİNG SONUÇLARI SIRALAMASI 25 EYLÜL 2020 CUMA

25 Eylül tüm kanallara ait reyting sonuçları açıklandı. Günlük olarak yayınlanan ve Total, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülen reyting sonuçlarına göre sıralama belli oldu. İşte Cuma akşamı reyting sonuçları...