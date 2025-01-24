Reyting sonuçları ile bir önceki gün yayınlanan yapımlar arasında günün birincisi öğreniliyor. Dün akşam kanallarda Siyah Kalp, Hudutsuz Sevda, İnci Taneleri dizilerinin tekrar bölümleri yayınlandı. TRT 1’de UEFA Avrupa Ligi Fenerbahçe-Lyon maçı heyecanı yaşanırken TV8’de Survivor’ın yeni bölümü ekrana geldi. AB ve Total sıralamasına göre birinci olan yapım izleyiciler tarafından araştırılmaya başlandı. Peki reytinglerde zirveye kim yerleşti? İşte, 23 Ocak 2025 dünün reyting sonuçları ile Total ve AB sıralaması...