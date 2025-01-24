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        Haberler Bilgi Magazin Reyting sonuçları 23 Ocak 2025 Perşembe: Fenerbahçe-Lyon maçı, Survivor... Dünün reyting sonuçları ile AB ve Total’de hangi yapım birinci oldu?

        Reyting sonuçları 23 Ocak 2025 tablosu: AB ve Total reyting sonuçları ile dünün birincisi kim oldu?

        Reytinglerde rekabet tüm hızıyla devam ediyor. 23 Ocak Perşembe akşamı Siyah Kalp, Hudutsuz Sevda, İnci Taneleri dizileri yeni bölümleriyle değil tekrar bölümleriyle ekranlara geldi. Diğer kanallarda Hatıran Yeter ve Açlık Oyunları: Alaycı Kuş filmleri yayınlandı. TV8'de Survivor'ın yeni bölümü izleyici karşısına çıkarken TRT 1'de UEFA Avrupa Ligi Fenerbahçe-Lyon maçı futbolseverlerle buluştu. Peki, reyting sonuçları açıklandı mı, günün birincisi kim oldu? İşte, 23 Ocak 2025 AB ve Total reyting sonuçları ile dünün reyting birincisi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.01.2025 - 07:46 Güncelleme: 24.01.2025 - 10:23
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        • 1

          Reyting sonuçları ile bir önceki gün yayınlanan yapımlar arasında günün birincisi öğreniliyor. Dün akşam kanallarda Siyah Kalp, Hudutsuz Sevda, İnci Taneleri dizilerinin tekrar bölümleri yayınlandı. TRT 1’de UEFA Avrupa Ligi Fenerbahçe-Lyon maçı heyecanı yaşanırken TV8’de Survivor’ın yeni bölümü ekrana geldi. AB ve Total sıralamasına göre birinci olan yapım izleyiciler tarafından araştırılmaya başlandı. Peki reytinglerde zirveye kim yerleşti? İşte, 23 Ocak 2025 dünün reyting sonuçları ile Total ve AB sıralaması...

        • 2

          23 OCAK 2025 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

          Her Perşembe günü televizyon ekranlarında birçok dizi, film, program izleyicilerle buluşuyor. Bu yapımların izlenme oranları medya gündemini yakından takip edenler tarafından merak ediliyor.

          23 Ocak 2025 reyting sonuçları açıklandı. Dünün AB ve Total sıralaması şöyle;

        • 3

          23 OCAK 2025 SALI AB REYTİNG SIRALAMASI

          1 Fenerbahçe-Lyon UEFA Avrupa Ligi Karşılaşması TRT 1

          2 UEFA Şampiyonlar Ligi Özetleri (TKR) TRT 1

          3 Müge Anlı İle Tatlı Sert ATV

          4 Esra Erol'da ATV

          5 Survivor TV8

          6 Selçuk Tepeli İle Now Ana Haber NOW

          7 Maç Özel TRT 1

          8 İnci Taneleri (TKR) KANAL D

          9 Kanal D Ana Haber KANAL D

          10 Uzak Şehir (TKR) KANAL D

        • 4

          23 OCAK 2025 SALI TOTAL REYTİNG SIRALAMASI

          1 Fenerbahçe-Lyon UEFA Avrupa Ligi Karşılaşması TRT 1

          2 Esra Erol'da ATV

          3 UEFA Şampiyonlar Ligi Özetleri (TKR) TRT 1

          4 Müge Anlı İle Tatlı Sert ATV

          5 Atv Ana Haber ATV

          6 Selçuk Tepeli İle Now Ana Haber NOW

          7 Survivor TV8

          8 Hudutsuz Sevda (TKR) NOW

          9 Kanal D Ana Haber KANAL D

          10 Hatıran Yeter (T.S) ATV

        • 5
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