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        Haberler Bilgi Magazin Reyting sonuçları 22 Mayıs 2025: Siyah Kalp, Çift Kişilik Oda, Survivor... Dünün reyting birincisi kim oldu? İşte Total, AB ve ABC reyting sıralaması!

        Reyting sonuçları 22 Mayıs 2025: Dünün reyting birincisi kim oldu? İşte Total, AB ve ABC sıralaması

        Dünün reyting sonuçları açıklandı mı sorusu medya gündemini yakından takip edenler tarafından araştırılmaya başlandı. Dün akşam Siyah Kalp dizisi ve Survivor yarışması yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıkarken, Now'da yeni dizi Çift Kişilik Oda ekran yolculuğuna başladı. Diğer kanallarda ise Mükemmel Aile, Zor Ölüm 2 ve Cehennem Melekleri 4 filmleri yayınlandı. Sabahın ilk ışıklarıyla beraber gözler ABC1, AB ve Total reyting sıralamasına çevrildi. Peki, 22 Mayıs 2025 Perşembe reyting sonuçları açıklandı mı, dünün reyting birincisi kim oldu? İşte detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.05.2025 - 08:02 Güncelleme: 23.05.2025 - 10:42
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        • 1

          Dünün reyting sonuçları sıralaması ile kim birinci oldu sorusu gündemdeki yerini aldı. 22 Mayıs Perşembe günü yayınlanan dizi, film, haber bültenleri ve yarışma programları gecenin birincisi olmak için yarıştı. Dün akşam Siyah Kalp, Çift Kişilik Oda, Survivor, Mükemmel Aile, Zor Ölüm 2 ve Cehennem Melekleri 4 ekranlara geldi. İzledikleri yapımın sıralamasını merak eden seyirciler ‘’Reyting sonuçları açıklandı mı, hangi yapım birinci oldu?’’ sorusuna yanıt aramaya başladı. İşte, 22 Mayıs 2025 Perşembe reyting sonuçları ile dünün ABC1, AB ve Total sıralaması…

        • 2

          22 MAYIS 2025 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

          22 Mayıs 2025 Perşembe reyting sonuçları açıklandı.

          İşte dünün Total, AB ve ABC reyting sıralamasında ilk 10'a yerleşen yapımlar;

        • 3

          22 MAYIS 2025 PERŞEMBE TOTAL REYTİNG SIRALAMASI

          Esra Erol’da – ATV

          Siyah Kalp – Show TV

          Müge Anlı ile Tatlı Sert – ATV

          Çift Kişilik Oda – NOW

          Survivor – TV8

          ATV Ana Haber – ATV

          Uzak Şehir (Tekrar) – Kanal D

          Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber – NOW

          Gelin – Kanal 7

          Mükemmel Aile (TV Sineması) – ATV

        • 4

          22 MAYIS 2025 PERŞEMBE AB REYTİNG SIRALAMASI

          Çift Kişilik Oda – NOW

          Müge Anlı ile Tatlı Sert – ATV

          Siyah Kalp – Show TV

          Survivor – TV8

          Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber – NOW

          Esra Erol’da – ATV

          Kanal D Ana Haber – Kanal D

          Mükemmel Aile (TV Sineması) – ATV

          Sıcak Gelişme – Kanal D

          Show Ana Haber – Show TV

        • 5

          22 MAYIS 2025 PERŞEMBE ABC REYTİNG SIRALAMASI

          Siyah Kalp – Show TV

          Müge Anlı ile Tatlı Sert – ATV

          Çift Kişilik Oda – NOW

          Esra Erol’da – ATV

          Survivor – TV8

          Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber – NOW

          ATV Ana Haber – ATV

          Mükemmel Aile (TV Sineması) – ATV

          Show Ana Haber – Show TV

          Uzak Şehir (Tekrar) – Kanal D

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