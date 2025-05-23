Reyting sonuçları 22 Mayıs 2025: Dünün reyting birincisi kim oldu? İşte Total, AB ve ABC sıralaması
Dünün reyting sonuçları açıklandı mı sorusu medya gündemini yakından takip edenler tarafından araştırılmaya başlandı. Dün akşam Siyah Kalp dizisi ve Survivor yarışması yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıkarken, Now'da yeni dizi Çift Kişilik Oda ekran yolculuğuna başladı. Diğer kanallarda ise Mükemmel Aile, Zor Ölüm 2 ve Cehennem Melekleri 4 filmleri yayınlandı. Sabahın ilk ışıklarıyla beraber gözler ABC1, AB ve Total reyting sıralamasına çevrildi. Peki, 22 Mayıs 2025 Perşembe reyting sonuçları açıklandı mı, dünün reyting birincisi kim oldu? İşte detaylar...
- 1
Dünün reyting sonuçları sıralaması ile kim birinci oldu sorusu gündemdeki yerini aldı. 22 Mayıs Perşembe günü yayınlanan dizi, film, haber bültenleri ve yarışma programları gecenin birincisi olmak için yarıştı. Dün akşam Siyah Kalp, Çift Kişilik Oda, Survivor, Mükemmel Aile, Zor Ölüm 2 ve Cehennem Melekleri 4 ekranlara geldi. İzledikleri yapımın sıralamasını merak eden seyirciler ‘’Reyting sonuçları açıklandı mı, hangi yapım birinci oldu?’’ sorusuna yanıt aramaya başladı. İşte, 22 Mayıs 2025 Perşembe reyting sonuçları ile dünün ABC1, AB ve Total sıralaması…
- 2
22 MAYIS 2025 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
22 Mayıs 2025 Perşembe reyting sonuçları açıklandı.
İşte dünün Total, AB ve ABC reyting sıralamasında ilk 10'a yerleşen yapımlar;
- 3
22 MAYIS 2025 PERŞEMBE TOTAL REYTİNG SIRALAMASI
Esra Erol’da – ATV
Siyah Kalp – Show TV
Müge Anlı ile Tatlı Sert – ATV
Çift Kişilik Oda – NOW
Survivor – TV8
ATV Ana Haber – ATV
Uzak Şehir (Tekrar) – Kanal D
Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber – NOW
Gelin – Kanal 7
Mükemmel Aile (TV Sineması) – ATV
-
- 4
22 MAYIS 2025 PERŞEMBE AB REYTİNG SIRALAMASI
Çift Kişilik Oda – NOW
Müge Anlı ile Tatlı Sert – ATV
Siyah Kalp – Show TV
Survivor – TV8
Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber – NOW
Esra Erol’da – ATV
Kanal D Ana Haber – Kanal D
Mükemmel Aile (TV Sineması) – ATV
Sıcak Gelişme – Kanal D
Show Ana Haber – Show TV
- 5
22 MAYIS 2025 PERŞEMBE ABC REYTİNG SIRALAMASI
Siyah Kalp – Show TV
Müge Anlı ile Tatlı Sert – ATV
Çift Kişilik Oda – NOW
Esra Erol’da – ATV
Survivor – TV8
Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber – NOW
ATV Ana Haber – ATV
Mükemmel Aile (TV Sineması) – ATV
Show Ana Haber – Show TV
Uzak Şehir (Tekrar) – Kanal D