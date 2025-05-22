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        Haberler Bilgi Magazin Reyting sonuçları 21 Mayıs 2025: Eşref Rüya, Kuruluş Osman, Sahipsizler, Leyla, Tottenham-Manchester United maçı… AB ve Total'de dünün birincisi belli oldu!

        Reyting sonuçları 21 Mayıs 2025: AB ve Total sıralamasına göre dünün reyting birincisi belli oldu

        Dün akşam kuşağında Kanal D'de Eşref Rüya, ATV'de Kuruluş Osman, Star TV'de Sahipsizler, Now'da Leyla: Hayat... Aşk.. Adalet... ve TV8'de Survivor yapımları yeni bölümleriyle ekranlara geldi. TRT 1'de Tottenham-Manchester United maçı futbolseverlerle buluşurken, Show TV'de Güldür Güldür Show programı tekrar bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Dünün reyting sonuçları ile 21 Mayıs Çarşamba günü en çok izlenen yapımlar araştırılmaya başlandı. Peki, 21 Mayıs 2025 AB ve Total sıralaması ile dünün reyting birincisi hangi yapım oldu?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.05.2025 - 08:13 Güncelleme: 22.05.2025 - 10:35
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        • 1

          Televizyon kanallarında gündüz ve akşam kuşağında birçok dizi, film, yarışma ve haber programı yayınlanıyor. İzledikleri yapımların kaçıncı sırada olduğunu merak eden seyirciler AB ve Total sıralamasını merak ediyor. 21 Mayıs Çarşamba akşamı Eşref Rüya, Kuruluş Osman, Sahipsizler, Leyla: Hayat... Aşk.. Adalet..., Tottenham-Manchester United maçı, Güldür Güldür Show ve Survivor yapımları yayınlandı. Hangi yapımın zirveye yerleştiği araştırılmaya başlandı. Peki dünün reyting birincisi hangi yapım oldu? İşte, 21 Mayıs 2025 Reyting sonuçları tablosu...

        • 2

          21 MAYIS 2025 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

          Her Çarşamba günü televizyon ekranlarında birçok dizi, film, program izleyicilerle buluşuyor. Bu yapımların izlenme oranları medya gündemini yakından takip edenler tarafından merak ediliyor.

          21 Mayıs 2025 reyting sonuçları açıklandı. Dünün AB ve Total sıralaması şu şekilde;

        • 3

          21 MAYIS 2025 ÇARŞAMBA AB REYTİNG SIRALAMASI

          Eşref Rüya – Kanal D

          Tottenham - Manchester United UEFA Avrupa Ligi Karşılaşması – TRT 1

          Leyla Hayat... Aşk... Adalet... – NOW

          Kuruluş Osman – ATV

          Sahipsizler – Star TV

          Eşref Rüya (Özet) – Kanal D

          Müge Anlı ile Tatlı Sert – ATV

          Survivor – TV8

          Esra Erol’da – ATV

          Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber – NOW

        • 4

          21 MAYIS 2025 ÇARŞAMBA TOTAL REYTİNG SIRALAMASI

          Sahipsizler – Star TV

          Eşref Rüya – Kanal D

          Kuruluş Osman – ATV

          Esra Erol’da – ATV

          Müge Anlı ile Tatlı Sert – ATV

          Sahipsizler (Özet) – Star TV

          Eşref Rüya (Özet) – Kanal D

          Survivor – TV8

          Tottenham - Manchester United UEFA Avrupa Ligi Karşılaşması – TRT 1

          Leyla Hayat... Aşk... Adalet... – NOW

        • 5
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