Televizyon kanallarında gündüz ve akşam kuşağında birçok dizi, film, yarışma ve haber programı yayınlanıyor. İzledikleri yapımların kaçıncı sırada olduğunu merak eden seyirciler AB ve Total sıralamasını merak ediyor. 21 Mayıs Çarşamba akşamı Eşref Rüya, Kuruluş Osman, Sahipsizler, Leyla: Hayat... Aşk.. Adalet..., Tottenham-Manchester United maçı, Güldür Güldür Show ve Survivor yapımları yayınlandı. Hangi yapımın zirveye yerleştiği araştırılmaya başlandı. Peki dünün reyting birincisi hangi yapım oldu? İşte, 21 Mayıs 2025 Reyting sonuçları tablosu...