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        Haberler Bilgi Magazin Reyting sonuçları 21 Mayıs 2024 Salı dünün AB ve total reyting sıralaması: Bahar, Ben Bu Cihana Sığmazam, Mehmed: Fetihler Sultanı

        Reytinglerde zirve yarışı! 21 Mayıs 2024 reyting sonuçları ile AB ve total sıralaması

        Reyting sonuçları 21 Mayıs Salı günü için araştırılıyor. Televizyon ekranlarında Bahar, Ben Bu Cihana Sığmazam, Mehmed: Fetihler Sultanı ve Survivor All Star dünün reyting sonuçlarında birinci olabilmek için yarıştı. İşte, 21 Mayıs 2024 Salı reyting sonuçları ile dünün AB ve total reyting sıralaması...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.05.2024 - 08:29 Güncelleme: 22.05.2024 - 08:29
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        • 1

          Televizyon seyircileri takip ettiği yapımların izlenme oranlarını merak ediyor. Her sabah bir önceki günün reyting sonuçları belli oluyor. Peki, dün en çok ne izlendi, hangi dizi reytinglerde birinci oldu? İşte, 21 Mayıs 2024 Salı gününe ilişkin AB ve total reyting sıralamasına dair detaylar...

        • 2

          21 MAYIS 2024 SALI TOTAL REYTİNG SONUÇLARI

          Dünün reyting sonuçları henüz açıklanmadı. 21 Mayıs Salı gününe ilişkin AB ve total reyting sıralaması belli olduğunda haberimize eklenecek.

        • 3

          21 MAYIS 2024 DÜNÜN AB REYTİNG SIRALAMASI

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