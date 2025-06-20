Reyting sonuçları 19 Haziran 2025: İşte AB ve Total reyting sonuçları sıralamasına göre dünün birincisi
Reyting sonuçları televizyon izleyicileri tarafından yakından takip ediliyor. 19 Haziran Perşembe akşamı TRT 1'de FIFA Kulüpler Kupası Grup Maçları Palmeiras-Al Ahly, Inter Miami-Porto ve Seatle-Atletico Madrid yayınlandı. Now TV'de Çift Kişilik Oda, Kanal D'de Password, ATV'de Kim Milyoner Olmak İster?, TV8'de MasterChef Türkiye yapımları yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıktı. Show TV'de Güldür Güldür Show, Star TV'de ise Beyoğlu Güzeli filmi ekrana geldi. Peki, Total ve AB sıralamasına göre reytinglerde hangi yapım birinci oldu? İşte 19 Haziran 2025 AB ve Total reyting sonuçları ile dünün birincisi...
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Reyting sonuçları 19 Haziran Perşembe günü yayınlanan yapımları izleyen seyirciler tarafından araştırılıyor. Dün akşam kuşağında pek çok dizi, film, yarışma, program ve maç ekrana geldi. Bu yapımlar reytinglerde birinci olabilmek için kıyasıya mücadele etti. Sabahın ilk ışıklarıyla beraber FIFA Kulüpler Kupası Grup Maçları, Çift Kişilik Oda, Password, Kim Milyoner Olmak İster?, MasterChef Türkiye, Güldür Güldür Show, Beyoğlu Güzeli yapımlarının akıbeti araştırılmaya başlandı. Peki reyting sonuçları açıklandı mı? İşte, 19 Haziran 2025 Reyting sonuçları ile dünün AB ve Total sıralaması...
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19 HAZİRAN 2025 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
Her Perşembe günü televizyon ekranlarında birçok dizi, film, program izleyicilerle buluşuyor. Bu yapımların izlenme oranları merak ediliyor.
19 Haziran 2025 reyting sonuçları açıklandı. Dünün AB ve Total sıralaması şu şekilde;
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19 HAZİRAN 2025 PERŞEMBE AB REYTİNG SIRALAMASI
MasterChef Türkiye – TV8
Müge Anlı ile Tatlı Sert – ATV
Çift Kişilik Oda – NOW
Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber – NOW
Güldür Güldür Show (Tekrar) – Show TV
Esra Erol'da – ATV
Kanada - Türkiye FIVB Kadınlar Voleybol Milletler Ligi Karşılaşması – TRT Spor
Kim Milyoner Olmak İster – ATV
Inter Miami - Porto FIFA Kulüpler Dünya Kupası Karşılaşması – TRT 1
Çift Kişilik Oda (Özet) – NOW
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19 HAZİRAN 2025 PERŞEMBE TOTAL REYTİNG SIRALAMASI
Çift Kişilik Oda – NOW
Esra Erol'da – ATV
Müge Anlı ile Tatlı Sert – ATV
MasterChef Türkiye – TV8
Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber – NOW
Çift Kişilik Oda (Özet) – NOW
ATV Gün Ortası – ATV
ATV Ana Haber – ATV
Esra Erol'da (Özet) – ATV
Gelin – Kanal 7
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