Reyting sonuçları açıklanıyor! 17 Şubat 2024 Cumartesi günü AB ve total reyting sıralaması
Reyting sonuçları televizyon izleyicileri tarafından takip ediliyor. 17 Şubat Cumartesi akşamı ekrana gelen Gönül Dağı, Kardeşlerim, Survivor All Star, Üç Kız Kardeş ve Kopuk dizileri AB ve total reyting sıralamasında birinci olmak için rekabet etti. İşte, 17 Şubat 2024 dünün AB ve total reyting sonuçları sıralaması...
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Gündüz ve akşam kuşağında birbirinden iddialı yapımlar reytinglerde zirvenin sahibi olabilmek için rekabet etti. Televizyon izleyicilerinin gözleri ise "Dün en çok ne izlendi, hangi yapım reytinglerde birinci oldu?" sorularına çevrildi. İşte, 17 Şubat Cumartesi reyting sonuçları ile total, AB sıralaması...
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17 ŞUBAT 2024 TOTAL REYTİNG SONUÇLARI
Reyting sonuçları henüz belli olmadı. Total ve AB reyting sıralaması açıklandığında haberimize eklenecek.
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17 ŞUBAT DÜNÜN TOTAL REYTİNG SONUÇLARI
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