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        Haberler Televizyon Reyting sonuçları 17 Şubat 2024 açıklanıyor: AB ve Total reyting sıralaması: Gönül Dağı, Kardeşlerim, Üç Kız Kardeş

        Reyting sonuçları açıklanıyor! 17 Şubat 2024 Cumartesi günü AB ve total reyting sıralaması

        Reyting sonuçları televizyon izleyicileri tarafından takip ediliyor. 17 Şubat Cumartesi akşamı ekrana gelen Gönül Dağı, Kardeşlerim, Survivor All Star, Üç Kız Kardeş ve Kopuk dizileri AB ve total reyting sıralamasında birinci olmak için rekabet etti. İşte, 17 Şubat 2024 dünün AB ve total reyting sonuçları sıralaması...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.02.2024 - 09:11 Güncelleme: 18.02.2024 - 09:11
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        • 1

          Gündüz ve akşam kuşağında birbirinden iddialı yapımlar reytinglerde zirvenin sahibi olabilmek için rekabet etti. Televizyon izleyicilerinin gözleri ise "Dün en çok ne izlendi, hangi yapım reytinglerde birinci oldu?" sorularına çevrildi. İşte, 17 Şubat Cumartesi reyting sonuçları ile total, AB sıralaması...

        • 2

          17 ŞUBAT 2024 TOTAL REYTİNG SONUÇLARI

          Reyting sonuçları henüz belli olmadı. Total ve AB reyting sıralaması açıklandığında haberimize eklenecek.

        • 3

          17 ŞUBAT DÜNÜN TOTAL REYTİNG SONUÇLARI

        Haberi Hazırlayan: Aslıhan Bayram

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