Reyting sonuçları 16 Temmuz 2025: Total ve AB sıralaması ile reytinglerde zirveye yerleşen yapım!
16 Temmuz 2025 reyting sonuçları sabah saatlerinden itibaren araştırılmaya başlandı. Her gün bir önceki güne ait AB ve Total sıralamaları açıklanıyor. Böylece günün en çok izlenen yapımı belli oluyor. Dizilerin final veya sezon finali yaptığı yaz sezonunda bribirinden farklı formatta program ve yarışma ekrana gelirken, yerli ve yabancı filmler de sinemaseverlerin beğenisine sunuluyor. Peki, Total ve AB sıralaması ile dünün reyting birincisi hangi yapım oldu? İşte, 16 Temmuz Çarşamba reyting sonuçları...
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Reyting sonuçları 16 Temmuz Çarşamba günü için araştırılmaya başlandı. Dün akşam Kanal D’de Password, Now TV’de Yetenek Sizsiniz, TV8’de MasterChef Türkiye yarışmaları yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıktı. Show TV’de Hükümet Kadın, TRT 1’de Gönül Dağı, ATV’de Cash Out 2, Star TV’de Yol Arkadaşım filmleri yayınlandı. Hhngi yapımın izleyiciler tarafından tercih edildiği merak konusu oldu. Peki, Total ve AB sıralaması ile hangi yapım reytinglerde zirveye yerleşti? İşte, 16 Temmuz 2025 dünün reyting sonuçları...
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16 TEMMUZ 2025 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
16 Temmuz 2025 reyting sonuçları açıklandı. İşte dünün AB ve Total sıralaması şu şekilde;
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16 TEMMUZ 2025 ÇARŞAMBA TOTAL REYTİNG SIRALAMASI
MasterChef Türkiye – TV8
NOW Ana Haber – NOW
Cash Out 2 (Yabancı Sinema) – ATV
Yetenek Sizsiniz – NOW
Şabaniye (Türk Sineması) – Show TV
Hükümet Kadın (Türk Sineması) – Show TV
Show Ana Haber – Show TV
Yetenek Sizsiniz Özet – NOW
Kanal D Ana Haber – Kanal D
Yol Arkadaşım (Türk Sineması) – Star TV
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16 TEMMUZ 2025 ÇARŞAMBA AB REYTİNG SIRALAMASI
MasterChef Türkiye – TV8
NOW Ana Haber – NOW
Yetenek Sizsiniz – NOW
Şabaniye (T.S) – Show TV
Kanal D Ana Haber – Kanal D
Yetenek Sizsiniz Özet – NOW
Hükümet Kadın (T.S) – Show TV
İddiaların Aksine – TRT 1
Cash Out 2 (Yabancı Sinema) – ATV
Gönül Dağı (Tekrar) – TRT 1