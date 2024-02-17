16 Şubat reyting sonuçları: Cuma günü en çok ne izlendi?
Dün yine ekranlarda birçok yapım vardı. Kızılcık Şerbeti, Yalı Çapkını, Gaddar gibi birçok dizi reytinglerde birinci olmak için yarıştı. Peki, dün en çok ne izlendi? İşe,, 16 Şubat Cuma total ve AB reyting sonuçları...
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Reytinglerde kıyasıya rekabet sürüyor. 16 Şubat günü seyirciler gündüz ve akşam kuşağında birbirinden farklı dizi ve program izledi. Akşam saatlerinde Kızılcık Şerbeti, Yalı Çapkını gibi iddialı yapımlar vardı. Peki, dün en çok ne izlendi? İşte, 16 Şubat total ve AB reyting sonuçları...
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16 ŞUBAT CUMA 2024 TOTAL REYTİNG SONUÇLARI
Reyting sonuçları henüz gelmedi. Geldiğinde haberimize ekleyeceğiz.
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16 ŞUBAT CUMA AB REYTİNG SONUÇLARI
Reyting sonuçları henüz gelmedi. Geldiğinde haberimize ekleyeceğiz.
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