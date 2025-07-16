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        Haberler Bilgi Magazin REYTİNG SONUÇLARI 15 TEMMUZ 2025 | Güven Bana, Yetenek Sizsiniz, MasterChef Türkiye reyting sonucu! AB ve Total sıralamasına göre dün en çok ne izlendi?

        Reyting sonuçları 15 Temmuz 2025: AB ve Total sıralaması ile dünün reyting sonçları birincisi kim oldu?

        15 Temmuz Salı günü yayınlanan yapımların reyting sonuçları merak ediliyor. Dünün ve AB ve Total sıralaması televizyonda hangi içeriklerin daha fazla ilgi gördüğünü gösteriyor. Bu veriler, izleyicilerin içerik tercihlerinin bir göstergesi olma özelliği taşırken, aynı zamanda yapımcılar ve kanalların içerik stratejilerini şekillendirmelerine yardımcı oluyor. Peki, dün en çok ne izlendi? İşte 15 Temmuz 2025 AB ve Total sıralaması ile dünün reyting sonuçları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.07.2025 - 10:16 Güncelleme: 16.07.2025 - 10:16
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        • 1

          Her gün bir önceki günün reyting sonuçları açıklanıyor. ABC, AB ve Total kategorilerinin reyting listeleri; dizi, film, yarışma, gündüz kuşağı programı, haber bülteni gibi farklı içerik türlerinin performansını gözler önüne seriyor. Bu veriler aracılığıyla televizyon ekranlarında en fazla ilgi gören yapımlar öğreniliyor. Böylece yapımcılar ve televizyon kanalları içerik stratejilerini şekillendirebiliyor. Peki, AB ve Total sıralamasına göre dün en çok ne izlendi? İşte 15 Temmuz 2025 Reyting sonuçları...

        • 2

          15 TEMMUZ 2025 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

          15 Temmuz Salı günü Kanal D’de Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu, TRT 1’de Son Sefer, Star TV’de John Wick 3 filmleri yayınlandı.

          Show TV’de Güldür Güldür Show programı tekrar bölümüyle izleyici karşısına çıkarken ATV’de Güven Bana, Now TV’de Yetenek Sizsiniz, TV8’de MasterChef Türkiye yarışmaları yeni bölümleriyle ekranlara geldi.

          15 Temmuz 2025 reyting sonuçları açıklandı. Dünün AB ve Total sıralaması şöyle;

        • 3

          15 TEMMUZ 2025 SALI TOTAL REYTİNG SIRALAMASI

          MasterChef Türkiye – TV8

          Son Sefer (T.S) – TRT 1

          Now Ana Haber – NOW

          Yetenek Sizsiniz – NOW

          Yetenek Sizsiniz Özet – NOW

          Güldür Güldür Show (Tkr) – Show TV

          Son Sefer (T.S) (Tkr) – TRT 1

          Güven Bana – ATV

          Show Ana Haber – Show TV

          ATV Ana Haber – ATV

        • 4

          15 TEMMUZ 2025 SALI AB REYTİNG SIRALAMASI

          MasterChef Türkiye – TV8

          Son Sefer (T.S) – TRT 1

          Son Sefer (T.S) (Tekrar) – TRT 1

          Now Ana Haber – NOW

          15 Temmuz Destanı Özel – Kanal 7

          Güldür Güldür Show (Tekrar) – Show TV

          Kuma (Özet) – Kanal 7

          Kanal D Haber Gün Arası – Kanal D

          Kuma – Kanal 7

          Süper 8 (Y.S) (Tekrar) – Beyaz TV

        Haberi Hazırlayan: Nejla Üngül
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