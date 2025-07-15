Dün yayınlanan dizi, film, haber bültenleri ve yarışma programları günün birincisi olmak için yarıştı. 14 Temmuz Pazartesi akşamı Aile Saadeti dizisi, Turnike ve MasterChef Türkiye yarışmaları yeni bölümleriyle ekranlara gelirken, Aile Arasında, Şekerpare, Recep İvedik filmleri filmseverlerle buluştu. Gönül Dağı dizisi ise tekrar bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Peki, 14 Temmuz 2025 Pazartesi reyting sonuçları ile hangi yapım birinci oldu? İşte AB ve Total sıralaması ile dünün reyting birincisi…