Reyting sonuçları 14 Kasım 2025 Cuma: Dünün reyting sonuçları birincisi kim oldu?
Dün akşam ekrana gelen yapımlar reyting sonuçları birincisi olmak için yarıştı. Kızılcık Şerbeti, Taşacak Bu Deniz, Arka Sokaklar dizisi yeni bölümleriyle yayınlandı. Show TV'nin sevilen dizisi Kızılcık Şerbeti'nden (14 Kasım) yayınlanan bölümle tam 4 oyuncu ayrıldı. Yeni karakterler diziye dahil oldu. Her gün kanallarda birçok program, film, dizi, yarışma yayınlanıyor. Bu yapımlardan sadece bazıları ABC1, AB ve Total reyting sıralamasında kendisine yer buluyor. Peki, dünün reyting sonuçları açıklandı mı? Total, AB sıralamasına göre reyting birincisi kim oldu?
Cuma günü televizyon ekranlarında birbirinden farklı türde programlar, filmler, diziler, yarışmalar yayınlandı. Takip ettikleri yapımların izlenme oranlarını merak eden seyirciler ise ''Dün en çok ne izlendi, ABC1, AB ve Total sıralamasında kim birinci oldu?'' sorularına yanıt aramaya başladı. İ ABC1, AB ve Total reyting sıralamasında zirveye yerleşen olduğu gibi bazıları ilk 10'da kendisine yer bulamıyor. Peki dün en çok ne izlendi? İşte, 14 Kasım 2025 reyting sonuçları ile dünün ABC1, AB ve Total sıralaması...
REYTİNG SONUÇLARI 14 KASIM 2025
Reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Açıklanınca haberimizde yer alacak.
GEÇEN HAFTAKİ SONUÇLAR NASILDI?
7 Kasım 2025 reyting sonuçları açıklandı.
Total'de 1. sırada TRT 1'de yayınlanan Taşacak Bu Deniz, 2. sırada Taşacak Bu Deniz'in özeti, 3. sırada ise Show TV'de ekrana gelen Kızılcık Şerbeti yer aldı.
7 KASIM 2025 CUMA TOTAL REYTİNG SIRALAMASI
Taşacak Bu Deniz – TRT 1
Taşacak Bu Deniz (Özet) – TRT 1
Kızılcık Şerbeti – Show TV
Arka Sokaklar – Kanal D
Müge Anlı ile Tatlı Sert – ATV
Esra Erol’da – ATV
Arka Sokaklar (Özet) – Kanal D
Kızılcık Şerbeti (Özet) – Show TV
Selçuk Tepeli ile Now Ana Haber – Now
ATV Ana Haber – ATV