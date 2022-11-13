12 Kasım reyting sonuçları meral ediliyor? AB ve total reyting sıralaması Cumartesi günü ekrana gelen yapımların ardından başta televizyon izleyicileri olmak üzere magazin gündemini takip edenler tarafından merak edilip araştırılıyor.

Hemen belirtelim ki 12 Kasım reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Sonuçlar açıklandığında sizlerle paylaşacağız.