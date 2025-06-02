Restoranda darp edilmişti... Fenomenin hayatı kâbus oldu!
Sosyal medya fenomeni 30 yaşındaki Danla Biliç'i ölümle tehdit eden eski sevgilisi B.Ç. ikinci kez gözaltına alındı. Eyüpsultan İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde işlemleri tamamlanan şüpheli B.Ç. adliyeye sevk edildi. Zanlı serbest bırakıldı
İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri tarafından, "Danla Bilic (30) eski sevgilisi tarafından yine tehdit edildi, '2-3 güne ölüm haberini alırsınız" başlıklarıyla sosyal medya üzerinden yapılan paylaşımlar üzerine inceleme başlatıldı.
HAKKINDA "UZAKLAŞTIRMA" VAR
DHA'daki habere göre yapılan çalışmalarda 30 Mayıs'tan bu yana hakkında uzaklaştırma kararı bulunan eski sevgili B.Ç.'nin, Danla Bilic'in Kütahya'da yaşayan dayısı N.D.A.'yı arayarak tehdit ettiği belirlendi.
ADLİYEYE SEVK VE SERBEST
Harekete geçen Eyüpsultan İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri şüpheli B.Ç.'yi kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı.
ADLİYEYE SEVK VE SERBEST
Emniyette işlemleri tamamlanan B.Ç. adliyeye sevk edildi. B.Ç., adli kontrolle serbest bırakıldı.
RESTORANDA DARP EDİLMİŞTİ
Danla Biliç'in nisan ayında da B.Ç. tarafından restoranda darp edildiği basına yansımıştı.