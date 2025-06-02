Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Fenomen Danla Biliç'in hayatı kâbus oldu | SON DAKİKA HABERLER | Son dakika haberleri

        Restoranda darp edilmişti... Fenomenin hayatı kâbus oldu!

        Sosyal medya fenomeni 30 yaşındaki Danla Biliç'i ölümle tehdit eden eski sevgilisi B.Ç. ikinci kez gözaltına alındı. Eyüpsultan İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde işlemleri tamamlanan şüpheli B.Ç. adliyeye sevk edildi. Zanlı serbest bırakıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.06.2025 - 07:49 Güncelleme: 02.06.2025 - 10:58
        ABONE OL
        ABONE OL
        Restoranda darp edilmişti... Fenomenin hayatı kâbus oldu!
        ABONE OL
        ABONE OL

        İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri tarafından, "Danla Bilic (30) eski sevgilisi tarafından yine tehdit edildi, '2-3 güne ölüm haberini alırsınız" başlıklarıyla sosyal medya üzerinden yapılan paylaşımlar üzerine inceleme başlatıldı.

        HAKKINDA "UZAKLAŞTIRMA" VAR

        DHA'daki habere göre yapılan çalışmalarda 30 Mayıs'tan bu yana hakkında uzaklaştırma kararı bulunan eski sevgili B.Ç.'nin, Danla Bilic'in Kütahya'da yaşayan dayısı N.D.A.'yı arayarak tehdit ettiği belirlendi.

        REKLAM

        ADLİYEYE SEVK VE SERBEST

        Harekete geçen Eyüpsultan İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri şüpheli B.Ç.'yi kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı.

        ADLİYEYE SEVK VE SERBEST

        Emniyette işlemleri tamamlanan B.Ç. adliyeye sevk edildi. B.Ç., adli kontrolle serbest bırakıldı.

        RESTORANDA DARP EDİLMİŞTİ

        Danla Biliç'in nisan ayında da B.Ç. tarafından restoranda darp edildiği basına yansımıştı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #istanbul
        #Son dakika haberler
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        2'si çocuk, 5 kişi öldü! Katliam gibi kaza kamerada!
        2'si çocuk, 5 kişi öldü! Katliam gibi kaza kamerada!
        Bütçede konut ve kiranın payı yükseldi
        Bütçede konut ve kiranın payı yükseldi
        Düğün ve cenaze! Yaşlı adamı taşla öldürdü!
        Düğün ve cenaze! Yaşlı adamı taşla öldürdü!
        Kadın mühendis arkadaşını öldürmüştü! İfadesi ortaya çıktı!
        Kadın mühendis arkadaşını öldürmüştü! İfadesi ortaya çıktı!
        Futbolun kalbi HT Spor'da attı!
        Futbolun kalbi HT Spor'da attı!
        Kabine toplanıyor
        Kabine toplanıyor
        Beşiktaş üç kulvarda da istediğini bulamadı
        Beşiktaş üç kulvarda da istediğini bulamadı
        Rusya-Ukrayna heyetleri yeniden İstanbul'da görüşecek
        Rusya-Ukrayna heyetleri yeniden İstanbul'da görüşecek
        "Reel sektör temerrüt oranlarında kayda değer bir artış yaşanmadı"
        "Reel sektör temerrüt oranlarında kayda değer bir artış yaşanmadı"
        Samsunspor'dan coşkulu Avrupa kutlaması
        Samsunspor'dan coşkulu Avrupa kutlaması
        Peş peşe geliyor... Yeğeni çırpınmaya başladı!
        Peş peşe geliyor... Yeğeni çırpınmaya başladı!
        Kapıdan kovuldu
        Kapıdan kovuldu
        Yemekten sonra neden uyku bastırır?
        Yemekten sonra neden uyku bastırır?
        Atlı heykellerin ardında gizli bir kod mu var?
        Atlı heykellerin ardında gizli bir kod mu var?
        "Hiç kimse benim ülkeme küfredemez!"
        "Hiç kimse benim ülkeme küfredemez!"
        Restoranda darp edilmişti... Fenomenin hayatı kâbus oldu!
        Restoranda darp edilmişti... Fenomenin hayatı kâbus oldu!
        Araç hurdaya döndü... Yamaçtan kaya koptu!
        Araç hurdaya döndü... Yamaçtan kaya koptu!
        En büyük üç pazarından biri Türkiye olacak
        En büyük üç pazarından biri Türkiye olacak
        Tek tip çay içmekten sıkılanlar buraya!
        Tek tip çay içmekten sıkılanlar buraya!
        Yargıtay’dan flaş izin ücreti kararı
        Yargıtay’dan flaş izin ücreti kararı
        Habertürk Anasayfa