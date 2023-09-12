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        Haberler Gündem Resmi tatil takvimi 2024: Bu yıl Kurban ve Ramazan Bayramı ne zaman? İşte 2024 resmi ve dini günler listesi

        Resmi tatil takvimi 2024: Bu yıl Kurban ve Ramazan Bayramı ne zaman?

        Yeni yıl için geri sayım devam ederken 2024 resmi ve dini günler takvimi araştırmaları yoğunlaştı. Bu sene Kurban ve Ramazan Bayramı'nın hangi tarihlere denk geldiği merak edilirken konuyla ilgili bilgileri haberimizde derledik. İşte 2024 resmi tatiller takvimi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.09.2023 - 12:59 Güncelleme: 12.09.2023 - 12:59
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        • 1

          Resmi tatil günleri yeni yılın yaklaşmasıyla beraber gündemdeki yerini aldı. Resmi tatil günlerdeinde kamu kurumları kapalı oluyor. Bunun yanında Ramazan ve Kurban Bayramı gibi dini günlerin hangi günlere denk geldiği merak ediliyor. İşte resmi tatiller listesi...

        • 2

          2024 RESMİ TATİLLER TAKVİMİ

          Yılbaşı: 1 Ocak 2024 Pazartesi

          Ramazan Bayramı Arefe: 9 Nisan 2024 Salı

          Ramazan Bayramı 1. Gün: 10 Nisan 2024 Çarşamba

          Ramazan Bayramı 2. Gün: 11 Nisan 2024 Perşembe

          Ramazan Bayramı 3. Gün: 12 Nisan 2024 Cuma

          Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı: 23 Nisan Salı

          Emek ve Dayanışma Günü: 1 Mayıs Çarşamba

          Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı: 19 Mayıs Pazar

        • 3

          Kurban Bayramı Arefe: 15 Haziran 2024 Cumartesi

          Kurban Bayramı 1. Gün: 16 Haziran 2024 Pazar

          Kurban Bayramı 2. Gün: 17 Haziran 2024 Pazartesi

          Kurban Bayramı 3. Gün: 18 Haziran 2024 Salı

          Kurban Bayramı 4. Gün: 19 Haziran 2024 Çarşamba

          Demokrasi Bayramı: 15 Temmuz Pazartesi

          Zafer Bayramı: 30 Ağustos Cuma

          Cumhuriyet Bayramı: 29 Ekim Salı

        • 4

          RESMİ TATİLDE HANGİ YERLER KAPALI OLACAK?

          Resmi tatil günlerinde özel ve kamu bankaları, okullar, üniversiteler, kamu kurumları, eczaneler, noterler, valilikler, belediyeler ve kaymakamlıklar kapalı oluyor. Hastanelerde acil servisler dışında kapalı olurken Aile Sağlığı (sağlık ocakları) faaliyetlerine ara veriyor. Noter ve eczaneler ise nöbetçi sistemde çalışmaya devam ediyor.

        Haberi Hazırlayan: Tutku Bulut
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