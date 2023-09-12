Resmi tatil takvimi 2024: Bu yıl Kurban ve Ramazan Bayramı ne zaman?
Yeni yıl için geri sayım devam ederken 2024 resmi ve dini günler takvimi araştırmaları yoğunlaştı. Bu sene Kurban ve Ramazan Bayramı'nın hangi tarihlere denk geldiği merak edilirken konuyla ilgili bilgileri haberimizde derledik. İşte 2024 resmi tatiller takvimi...
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Resmi tatil günleri yeni yılın yaklaşmasıyla beraber gündemdeki yerini aldı. Resmi tatil günlerdeinde kamu kurumları kapalı oluyor. Bunun yanında Ramazan ve Kurban Bayramı gibi dini günlerin hangi günlere denk geldiği merak ediliyor. İşte resmi tatiller listesi...
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2024 RESMİ TATİLLER TAKVİMİ
Yılbaşı: 1 Ocak 2024 Pazartesi
Ramazan Bayramı Arefe: 9 Nisan 2024 Salı
Ramazan Bayramı 1. Gün: 10 Nisan 2024 Çarşamba
Ramazan Bayramı 2. Gün: 11 Nisan 2024 Perşembe
Ramazan Bayramı 3. Gün: 12 Nisan 2024 Cuma
Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı: 23 Nisan Salı
Emek ve Dayanışma Günü: 1 Mayıs Çarşamba
Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı: 19 Mayıs Pazar
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Kurban Bayramı Arefe: 15 Haziran 2024 Cumartesi
Kurban Bayramı 1. Gün: 16 Haziran 2024 Pazar
Kurban Bayramı 2. Gün: 17 Haziran 2024 Pazartesi
Kurban Bayramı 3. Gün: 18 Haziran 2024 Salı
Kurban Bayramı 4. Gün: 19 Haziran 2024 Çarşamba
Demokrasi Bayramı: 15 Temmuz Pazartesi
Zafer Bayramı: 30 Ağustos Cuma
Cumhuriyet Bayramı: 29 Ekim Salı
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RESMİ TATİLDE HANGİ YERLER KAPALI OLACAK?
Resmi tatil günlerinde özel ve kamu bankaları, okullar, üniversiteler, kamu kurumları, eczaneler, noterler, valilikler, belediyeler ve kaymakamlıklar kapalı oluyor. Hastanelerde acil servisler dışında kapalı olurken Aile Sağlığı (sağlık ocakları) faaliyetlerine ara veriyor. Noter ve eczaneler ise nöbetçi sistemde çalışmaya devam ediyor.