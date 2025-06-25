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        Haberler Bilgi Gündem Resmi Gazete kararları 25 Haziran 2025: Resmi Gazete yayımlandı mı, alınan kararları neler?

        25 Haziran 2025 Resmi Gazete kararları yayımlandı! İşte Resmi Gazete'de alınan kararlar

        Resmi Gazete'nin 25 Haziran tarihli sayısı yayımlandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kararlar, günün ilk saatlerinden itibaren en çok merak edilen konular arasında yer aldı. Toplumun birçok kesimini yakından ilgilendiren kararlar genellikle gece yarısı itibarıyla erişime sunuluyor. Peki, "Resmi Gazete'de alınan kararları neler?" İşte 25 Haziran 2025 Çarşamba Resmi Gazete kararları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.06.2025 - 00:11 Güncelleme: 25.06.2025 - 00:11
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          Resmi Gazete Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı. Ülke gündemini yakından ilgilendiren birçok yeni karar Resmi Gazete yayımlanarak yürürlüğe girdi. Resmi Gazete'de alınan kararlar, yönetmelikler ve Anayasa Mahkemesi kararları birçok kişi tarafından araştırımaya başlandı. Peki, "Resmi Gazete yayımlandı mı, alınan kararları neler?" İşte 25 Haziran 2025 Çarşamba Resmi Gazete'de alınan kararlar ve yürürlüğe giren yönetmelikler...

        • 2

          25 HAZİRAN RESMİ GAZETE KARARLARI YAYIMLANDI!

          YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

          YÖNETMELİKLER

          –– Gelir İdaresi Başkanlığı Hukuk Müşavirliği Görevleri ile Avukatların Mesleğe Alınmaları, Davaların Takip Usulü ve Çalışmaları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

          –– Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Besleme Kanunu Temizlik Maddeleri Kullanım Esasları ve Usullerine Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik

          –– Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

          YARGI BÖLÜMÜ

          ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

          –– Anayasa Mahkemesinin 11/2/2025 Tarihli ve E: 2017/33 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2025/1 Sayılı Kararı

          –– Anayasa Mahkemesinin 27/3/2025 Tarihli ve E: 2024/19 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2025/2 Sayılı Kararı

          –– Anayasa Mahkemesinin 27/3/2025 Tarihli ve E: 2024/20 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2025/3 Sayılı Kararı

          –– Anayasa Mahkemesinin 27/3/2025 Tarihli ve E: 2024/32 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2025/4 Sayılı Kararı

          –– Anayasa Mahkemesinin 27/3/2025 Tarihli ve E: 2024/37 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2025/5 Sayılı Kararı

          –– Anayasa Mahkemesinin 27/3/2025 Tarihli ve E: 2024/41 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2025/6 Sayılı Kararı

          –– Anayasa Mahkemesinin 27/3/2025 Tarihli ve E: 2024/47 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2025/7 Sayılı Kararı

          –– Anayasa Mahkemesinin 27/3/2025 Tarihli ve E: 2024/76 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2025/8 Sayılı Kararı

          –– Anayasa Mahkemesinin 27/3/2025 Tarihli ve E: 2024/94 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2025/9 Sayılı Kararı

          –– Anayasa Mahkemesinin 27/3/2025 Tarihli ve E: 2024/98 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2025/10 Sayılı Kararı

          DANIŞTAY KARARI

          –– Danıştay Altıncı Dairesine Ait Karar

          İLÂN BÖLÜMÜ

          a - Yargı İlanları

          b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

          c - Çeşitli İlânlar

          – T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

        • 3
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