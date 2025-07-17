17 Temmuz 2025 Resmi Gazete kararları yayımlandı! İşte Resmi Gazete'de alınan kararlar
Resmi Gazete'nin 17 Temmuz tarihli sayısı yayımlandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kararlar, günün ilk saatlerinden itibaren en çok merak edilen konular arasında yer aldı. Toplumun birçok kesimini yakından ilgilendiren kararlar genellikle gece yarısı itibarıyla erişime sunuluyor. Peki, "Resmi Gazete'de alınan kararları neler?" İşte 17 Temmuz 2025 Perşembe Resmi Gazete kararları...
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Resmi Gazete Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı. Ülke gündemini yakından ilgilendiren birçok yeni karar, Resmi Gazete yayımlanarak yürürlüğe girdi. Resmi Gazete'de alınan kararlar, yönetmelikler ve ilanlar birçok kişi tarafından araştırımaya başlandı. Peki, "Resmi Gazete yayımlandı mı, alınan kararları neler?" İşte 17 Temmuz 2025 Perşembe Resmi Gazete'de alınan kararlar ve yürürlüğe giren yönetmelikler...
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17 TEMMUZ RESMİ GAZETE KARARLARI YAYIMLANDI!
YASAMA BÖLÜMÜ
TBMM KARARI
1466 İsrail’in Suriye’deki Saldırılarına Karşı Karar
YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
YÖNETMELİK
–– Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
TEBLİĞLER
–– İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2023/2)'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
–– İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2024/8)'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
YARGI BÖLÜMÜ
YARGITAY KARARI
–– Yargıtay İçtihatları Birleştirme Büyük Genel Kurulunun 21/03/2025 Tarihli ve E: 2022/2, K: 2025/1 Sayılı Kararı
İLÂN BÖLÜMÜ
a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
b - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri
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