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        Haberler Bilgi Gündem Resmi Gazete kararları 17 Temmuz 2025: Resmi Gazete yayımlandı mı, alınan kararları neler?

        17 Temmuz 2025 Resmi Gazete kararları yayımlandı! İşte Resmi Gazete'de alınan kararlar

        Resmi Gazete'nin 17 Temmuz tarihli sayısı yayımlandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kararlar, günün ilk saatlerinden itibaren en çok merak edilen konular arasında yer aldı. Toplumun birçok kesimini yakından ilgilendiren kararlar genellikle gece yarısı itibarıyla erişime sunuluyor. Peki, "Resmi Gazete'de alınan kararları neler?" İşte 17 Temmuz 2025 Perşembe Resmi Gazete kararları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.07.2025 - 01:11 Güncelleme: 17.07.2025 - 01:11
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        • 1

          Resmi Gazete Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı. Ülke gündemini yakından ilgilendiren birçok yeni karar, Resmi Gazete yayımlanarak yürürlüğe girdi. Resmi Gazete'de alınan kararlar, yönetmelikler ve ilanlar birçok kişi tarafından araştırımaya başlandı. Peki, "Resmi Gazete yayımlandı mı, alınan kararları neler?" İşte 17 Temmuz 2025 Perşembe Resmi Gazete'de alınan kararlar ve yürürlüğe giren yönetmelikler...

        • 2

          17 TEMMUZ RESMİ GAZETE KARARLARI YAYIMLANDI!

          YASAMA BÖLÜMÜ

          TBMM KARARI

          1466 İsrail’in Suriye’deki Saldırılarına Karşı Karar

          YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

          YÖNETMELİK

          –– Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

          TEBLİĞLER

          –– İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2023/2)'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

          –– İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2024/8)'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

          YARGI BÖLÜMÜ

          YARGITAY KARARI

          –– Yargıtay İçtihatları Birleştirme Büyük Genel Kurulunun 21/03/2025 Tarihli ve E: 2022/2, K: 2025/1 Sayılı Kararı

          İLÂN BÖLÜMÜ

          a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

          b - Çeşitli İlânlar

          – T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

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