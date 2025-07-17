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        Haberler Bilgi Gündem Resimli cuma mesajları: Ayetli, kısa, uzun, en güzel hayırlı cumalar mesajları ve sözleri

        Resimli cuma mesajları 18 Temmuz: Ayetli, dualı, en güzel, resimli cuma mesajları ve sözleri

        Bir cuma namazı için daha bekleyiş başladı. Cuma namazına sayılı saatler kala resimli cuma mesajları gündemdeki yerini aldı. Sosyal mecralar üzerinden birbirinize gönderebileceğiniz en güzel, resimli, ayetli, kısa, dualı, yeni cuma mesajlarını sizler için derledik. İşte 18 Temmuz 2025 ayetli, kısa, en güzel hayırlı cumalar mesajları ve cumanız mübarek olsun sözleri...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.07.2025 - 23:40 Güncelleme: 17.07.2025 - 23:40
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        • 1

          Resimli cuma mesajları... Cuma namazı için bekleyiş sürerken, resimli cuma mesajları günün en çok araştırılan konuları arasında yer aldı. Cuma namazı öncesinde sevdiklerine dualı, ayetli, kısa, anlamlı, resimli cuma mesajı göndermek isteyenler için 'Hayırlı Cumalar mesajları ve Cumanız Mübarek Olsun sözlerini' haberimizde derledik. İşte resimli, ayetli, dualı, anlamlı cuma mesajları...

        • 2

          EN GÜZEL, RESİMLİ HAYIRLI CUMALAR MESAJLARI!

          HAYIRLI CUMALAR MESAJLARI

          Nefret olan yere sevgi, ümitsizlik olan yere ümit, üzüntü olan yere sevinçler dolsun taşsın inşallah. Hayırlı Cumalar.

        • 3

          Ey Rabbim! Şu sonsuz merhamet ve rahmet deryasından bir damla da olsa, nasiplenmeyi hak eden kullarından eyle bizi. Amin. Hayırlı nurlu cumalar dilerim.

        • 4

          Dünyada bir olan sende bin olsun, kainatta damla olan sende okyanus olsun. El açıp dua etiğin her şey bugün kabul olsun, amin! "Hayırlı Cumalar" dilerim.

        • 5

          Ey Allah"ım aklımızı senin yolunda, nefsimize ve şeytana mağlup etme... Kalplerimizi islam nuruyla bertaraf et ve günahlarımızı bağışla..Amin! Hayırlı Cumalar.

        • 6

          Cuma gibi günümüz var. İslam gibi dinimiz var. Muhammed gibi sahibimiz var. Allah dedim, dostum dedim, 99 ismine mühür vurdum, üstüne.

        • 7

          RESİMLİ CUMA MESAJLARI

          En küçük iyiliği unutan, en büyüğünü de unutur. Rabbim bizi vefalı insanlarla karşılaştırsın. (Amin) Hayırlı Cumalar.

        • 8

          Rabbim bu mübarek gün hürmetine günahlarımızı af buyursun.Bizlere esenlik versin. Selam ve DUA ile ... Hayırlı Cumalar.

        • 9

          Bugün Cuma... Rabbim!.. Dualarınızı hayırlı kılarak kabul eylesin. Cumanız bereketli ve gönlünüzce olsun inşallah.

        • 10

          İnkâr edenlere gelince; onların amelleri ıssız bir çöldeki serap gibidir. (Nur,39) Hayırlı Cumalar.

        • 11

          Yüzümüzü güzelleştirdiğin gibi, Ahlakımızı da güzelleştir. İmanımızı tazele ve bizleri Senin yolundan ayırma..! Amin. Hayırlı Cumalar.

        • 12

          AYETLİ, HADİSLİ DUALI CUMA MESAJLARI VE SÖZLERİ

          Duâ Aşktır, Duâ Huzurdur, Duâ Umuttur. Hayırlı Huzurlu Umutlu Aşk Dolu Hayırlı Cumalar Olsun...

        • 13

          Nefret olan yere sevgi, ümitsizlik olan yere ümit, üzüntü olan yere sevinçler dolsun taşsın inşallah. Hayırlı Nurlu Cumalar.

        • 14

          Rabbim birliğimizi, dirliğimizi ve beraberliğimizi daim eylesin. (Amin) Hayırlı Cumalar...

        • 15

          Kalbimiz iman ile gönlümüz İslam ile dilimiz Kur’an ile kulağımız ezan ile gözümüz nur ile dolsun… Evimiz huzurlu ve neşeli olsun. Hayırlı Cumalar…

        • 16

          Ey benim güzel mevlam! Benim senden istedikIerimi değil; senin bende görmek istediklerini yaşat bana. Hayırlı Cumalar!

        • 17

          YENİ, FARKLI, DUALI, HADİSLİ VE AYETLİ CUMA MESAJI

          Allah'ın nuruyla, ümmetini selamlayan gül yüzlü nur Peygamberin (s.a.v) şefaati üzerimize olsun. Hayırlı Cumalar.

        • 18

          Ey nefsim! Şeytana yem olmak mı yoksa cennette gül olmak mı niyetin? Bırak yakamı secde edeyim. Sen huzura er, ben imanla öleyim. Rabbim hepimizi imanla ölen kullarından eylesin. Amin. Hayırlı nurlu cumalar.

        • 19

          CUMANIZ MÜBAREK OLSUN MESAJLARI

          Ey benim güzel mevlam! Benim senden istedikIerimi değil; senin bende görmek istediklerini yaşat ban. Hayırlı Cumalar!

        • 20

          Ey Allahım aklımızı senin yolunda, nefsimize ve şeytana mağlup etme... Kalplerimizi islam nuruyla bertaraf et ve günahlarımızı bağışla.. (Amin) Hayırlı Cumalar.

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