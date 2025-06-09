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        Haberler Spor Transfer Rennes ve Porto ile Chotard yarışı! - Futbol Haberleri

        Rennes ve Porto ile Chotard yarışı!

        Beşiktaş'ta ön libero takviyesi Montpellier'den Joris Chotard'ı listesine ekledi. Kulübüyle bir yıl kontratı kalan 23 yaşındaki futbolcu ile Fransa'dan Rennes'in yanı sıra Portekiz'den Porto da ilgileniyor.

        Giriş: 09.06.2025 - 12:06 Güncelleme: 09.06.2025 - 12:06
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        Rennes ve Porto ile Chotard yarışı!
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        Beşiktaş, orta saha takviyesi için rotasını Fransa'ya çevirdi.

        Siyah-beyazlılar, Ligue 1'de geride kalan sezonda son sırayı alarak küme düşen Montpellier'den Joris Chotard'ı listesine dahil etti.

        Ara transfer döneminde de adı Beşiktaş ile anılan Fransız oyuncu için yeniden nabız yoklandığı ve şartlarının araştırıldığı ifade edildi.

        Kulübüyle bir yıl kontratı kalan 23 yaşındaki futbolcu ile Fransa'dan Rennes'in yanı sıra Portekiz'den de Porto'nun ilgilendiği aktarıldı.

        Joris Chotard geride kalan sezonda 27 karşılaşmada forma giydi ve 1 gol atıp, 1961 dakika sahada kaldı.

        Montpellier altyapısından yetişen 23 yaşındaki orta sahanın güncel piyasa değeri 6 milyon Euro olarak gösteriliyor.

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