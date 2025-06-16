Mardin'de yürek yakan olay, öğle saatlerinde Artuklu ilçesi Nur Mahallesi’ndeki Elbeyli Sitesi’nde meydana geldi.

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11. KATTAN DÜŞTÜ

Birçok reklam filminde oynayan Mardin Artuklu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü öğrencisi Abdullah Cevheroğlu (30), henüz bilinmeyen nedenle sitedeki bir apartmanın 11’inci katından düştü.