Rehabilitasyon merkezinde yavru ayılara temsili doğum günü

"3 PASTA HAZIRLATTIK"

Doğada yaşayan, güçten düşmüş, hastalıklı veya annesini kaybetmiş yavru ayıların, ömür boyu rehabilitasyon merkezinde yaşamlarını sürdürmeleri için gerekli tüm imkanları oluşturduklarını söyleyen Bozkurt, "Burası Türkiye'de tek olan bir ayı barınağımızdır. Bu nedenle geçen sene gelen yavru ayılarımızın doğum gününü kutlamak için bir program yapalım, dedik.