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        Haberler Bilgi Regl döneminde doğru beslenmenin sırrı: Ağrıyı azaltan, ruh halini dengeleyen yiyecekler!

        Regl döneminde doğru beslenmenin sırrı: Ağrıyı azaltan, ruh halini dengeleyen yiyecekler!

        Regl dönemi, kadınların fiziksel ve duygusal olarak en hassas olduğu zamanlardan biri. Bu dönemde yaşanan ağrılar, halsizlik ve ruh hali değişimleri yaşam kalitesini önemli ölçüde etkileyebilir. Ancak doğru beslenme tercihleriyle bu şikayetleri azaltmak mümkün. Peki, regl ağrılarını hafifletmek için nasıl beslenmeli?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.06.2025 - 13:30 Güncelleme: 11.06.2025 - 13:30
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        • 1

          Her ay yinelenen regl süreci, kadınlar için zorlu ama doğal bir döngü. Bu dönemde alınan besinler, hem fiziksel hem de ruhsal dengeyi doğrudan etkiliyor. Bazı yiyecekler ağrıyı azaltırken bazıları şişkinlik ve ödemi artırabiliyor. Bu nedenle regl döneminde doğru beslenmenin önemi her zamankinden fazla.

        • 2

          REGL DÖNEMİNDE BESLENMENİN ÖNEMİ

          Kadınların her ay yaşadığı regl dönemi, hormonal dalgalanmaların etkisiyle fiziksel ve ruhsal değişimlere yol açar. Bu süreçte bazı kadınlar yoğun ağrılar, şişkinlik, baş ağrısı, halsizlik ve ruh hali değişimleriyle mücadele eder.

        • 3

          Regl dönemi boyunca vücut daha hassas hale gelirken, bu dönemde yapılan doğru beslenme tercihleri, yaşanan rahatsızlıkların azaltılmasında büyük rol oynar. Beslenme, sadece karın ağrısını azaltmakla kalmaz; ruh halini dengeler, enerji seviyesini korur ve şişkinliği azaltabilir.

        • 4

          MAGNEZYUM VE B6 VİTAMİNİ AĞRILARI HAFİFLETEBİLİR

          Regl ağrılarının temelinde rahmin kasılmasıyla ortaya çıkan prostaglandin hormonları yer alır. Bu kasılmalar ne kadar şiddetliyse, ağrı da o kadar yoğun hissedilir. Magnezyum, kas gevşetici etkisi sayesinde bu kasılmaları hafifletir.

        • 5

          Aynı zamanda sinir sistemini sakinleştirerek ruh halini dengeler. Kabak çekirdeği, badem, ıspanak, muz ve avokado gibi magnezyum açısından zengin besinler, bu süreçte mutlaka tüketilmelidir.

        • 6

          OMEGA-3 YAĞ ASİTLERİ İLTİHABI AZALTIR

          Omega-3 yağ asitleri, vücutta iltihap oluşumunu azaltarak regl ağrılarının şiddetini hafifletir. Aynı zamanda serotonin seviyelerini yükselterek regl döneminde sıkça görülen depresif ruh halini dengeler.

          Somon, uskumru gibi yağlı balıklar, ceviz, chia ve keten tohumu gibi bitkisel kaynaklı omega-3 kaynakları, bu dönemde beslenme programında yer almalıdır.

        • 7

          LİF AÇISINDAN ZENGİN BESİNLER HORMON DENGESİ SAĞLAR

          Lifli gıdalar, östrojenin vücuttan daha hızlı atılmasını sağlayarak hormonal denge kurmada yardımcı olur. Aynı zamanda kabızlık ve sindirim sorunlarını azaltır. Regl döneminde yaşanan şişkinlik ve hazımsızlık, lif oranı yüksek sebze ve meyvelerle kontrol altına alınabilir.

          Brokoli, enginar, elma, armut, yulaf ve baklagiller bu açıdan zengin besinlerdir.

        • 8

          SU TÜKETİMİ VE HİDRASYONUN ROLÜ

          Regl döneminde vücutta ödem ve şişkinlik oluşması yaygındır. Bu nedenle bol su tüketimi, lenfatik dolaşımı hızlandırarak vücuttaki fazla sıvının atılmasına yardımcı olur.

          Aynı zamanda baş ağrısı ve yorgunluk hissini de azaltır. Günlük su tüketimi 2-2,5 litre seviyesinde tutulmalı, kafeinli ve gazlı içeceklerden mümkün olduğunca uzak durulmalıdır.

        • 9

          KAFEİN, ŞEKER VE TUZ TÜKETİMİNE DİKKAT

          Regl döneminde aşırı şekerli, tuzlu ve kafeinli gıdaların tüketimi önerilmez. Bu tür gıdalar, kan şekerinde ani dalgalanmalara, daha fazla ödem tutulumuna ve ruh hali değişimlerine yol açabilir.

        • 10

          BESLENMEYE EK DESTEK: BİTKİ ÇAYLARI

          Papatya, rezene ve zencefil çayları regl döneminde sıkça tercih edilir. Papatya çayı kasları gevşetir, rezene çayı sindirimi rahatlatır ve zencefil çayı ise iltihap giderici etkisiyle ağrıları hafifletir. Bu doğal destekler, hem sıcak etkileriyle rahim bölgesini rahatlatır hem de psikolojik olarak gevşeme sağlar.

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