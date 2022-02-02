RECEP AYINDA ÇEKİLECEK ZİKİRLER



- Üç aylar boyunca her gün, 1100 defa 'La İlahe İllallah', 100 defa da 'Muhammedeürresullullah' denir.



- Recep ayına girerken 'Allahümme bârik lenâ fi Recebe ve Şa'ban, ve belligna Ramazan' zikri çekilir.



- Recep ayının ilk 10 günü 100 defa 'Sübhana'llahi'l-hayyil-kayyum'



- Recep ayının ikinci 10 günü 100 defa 'Sübhana'llahi'l-ehadi's-samed'



- Recep ayının son 10 günü 100 defa 'Sübhana'llahi'l-gafuri'r-rahim'



- Şaban ayının ilk 10 gübü 100 defa 'Ya latifu celle şanühü'



- Şaban ayının ikinci 10 günü 100 defa 'Ya rezzaku celle şanühü'



- Şaban ayının son 10 günü 100 defa 'Ya azizü celle şanühü'