Beşiktaş'ta kiralık olarak forma giyen ve bonservisi Guingamp takımında bulunan Pedro Rebocho’ya talip çıktı. Bir başka Fransız ekibi Nantes'ın 25 yaşındaki sol bek için görüşmelere başladığı belirtildi.

CARRASCAL, JUVE’YE

Öte yandan Kartal’ın istediği Carrascal’ın, Higuen’e karşılık Juventus’a satılacağı iddia edildi. River Plate ile bu konuda görüşmelerin olumlu ilerlediği bildirildi.