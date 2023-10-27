Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti: Bizim de Arda Güler'imiz var

"ÇOK MOTİVEYİZ"

Takımın El Clasico için son derece motive olduğunu söyleyen tecrübeli teknik adam, "El Clasico maçları her zaman önemli, özel ve denk maçlardır. Bu sezonun ilk Clasico'su olacak ve maç için fazlasıyla motiveyiz. Ancak bu sezon daha birçok kez karşılaşacağımızı düşünüyorum." dedi.