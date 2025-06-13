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        Haberler Spor Futbol İspanya Real Madrid, genç oyuncuyu açıkladı - Futbol Haberleri

        Real Madrid, genç oyuncuyu açıkladı

        İspanya 1. Futbol Ligi (La Liga) ekiplerinden Real Madrid, River Plate forması giyen 17 yaşındaki oyuncu Franco Mastantuono'yu kadrosuna kattı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.06.2025 - 19:38 Güncelleme: 13.06.2025 - 19:38
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        Real Madrid, genç oyuncuyu açıkladı!
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        Real Madrid, Arjantin ekibi River Plate forması giyen 17 yaşındaki oyuncu Franco Mastantuono'yu transfer etti.

        İspanya kulübünden yapılan açıklamada, 17 yaşındaki oyuncuyla 6 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi.

        Futbol hayatına River Plate altyapısında başlayan sağ kanat oyuncusu, Arjantin ekibinde 62 maçta 11 gol kaydetti.

        Mastantuono, Arjantin Milli Takımı tarihinde resmi bir maçta forma giyen en genç oyuncu unvanına sahip.

        İspanya basına göre, Real Madrid bu transfer için River Plate'e 45 milyon avro bonservis bedeli ödedi.

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