Real Madrid ile Celta Vigo İspanya Kral Kupası son 16 turunda karşı karşıya gelecek. Carlo Ancelotti’nin öğrencileri, galibiyet alarak çeyrek finale yükselmeyi hedefliyor. Celta Vigo ise rakibini mağlup etmek için varını yoğunu ortaya koyacak. Milli yıldız Arda Güler’in Celta Vigo maçında ilk 11’de başlayıp başlamayacağı futbolseverler tarafından araştırılıyor. Teknik direktör Carlo Ancelotti’nin kadro planlaması merak ediliyor. Peki, Real Madrid - Celta Vigo maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte Real Madrid - Celta Vigo maçı canlı izle kanalı, tarihi ve saati hakkında detaylar…