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        Haberler Spor Futbol Şampiyonlar Ligi Real Madrid - Borussia Dortmund maçı saat kaçta hangi kanalda? Şampiyonlar Ligi finali ne zaman? Real Madrid Dortmund maçı şifresiz mi? - Futbol Haberleri

        Devler Ligi'nde şampiyon belli oluyor

        UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2023-2024 sezonunun şampiyonu, Almanya temsilcisi Borussia Dortmund ile İspanya ekibi Real Madrid arasında bugün oynanacak finalde belli olacak. Wembley Stadı'nda oynanacak dev mücadelede iki Türk futbolcu Arda Güler ve Salih Özcan birbirine rakip olacak. Böylece A Milli Takım forması giyen bir Türk futbolcu, tarihte ilk kez Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu yaşayacak

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.06.2024 - 13:27 Güncelleme: 01.06.2024 - 13:27
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        • 1

          Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli turnuvasının final maçı, İngiltere'nin başkenti Londra'daki Wembley Stadı'nda TSİ 22.00'de başlayacak.

        • 2

          Karşılaşmayı Sloven hakem Slavko Vincic yönetecek. Vincic'in yardımcılıklarını aynı ülkeden Tomaz Klancnik ve Andraz Kovacic üstlenecek. Fransız François Letexier'nin dördüncü hakem olacağı müsabakada Sloven Nejc Kajtazovic ve Rade Obrenovic ile İtalyan Massimiliano Irrati ise Video Yardımcı Hakem (VAR) olarak görev yapacak.

          Müsabaka, TV8 ve EXXEN'den naklen yayımlanacak.

        • 3

          Devler Ligi" finalinde Real Madrid 15'inci, Borussia Dortmund ikinci şampiyonluğunu hedefliyor. Real Madrid; 1956, 1957, 1958, 1959, 1960, 1966, 1998, 2000, 2002, 2014, 2016, 2017, 2018 ve 2022 yıllarında olmak üzere kupada 14 kez mutlu sona ulaştı.

        • 4

          Borussia Dortmund ise kupadaki tek şampiyonluğunu 1997'de elde etti.

        • 5

          Borussia Dortmund ile Real Madrid, Avrupa kupalarında 15. kez karşı karşıya gelecek. Söz konusu 14 karşılaşma, Avrupa'nın bir numaralı kupasında oynandı.

        • 6

          Real Madrid'in 6, Borussia Dortmund'un 3 kez galip geldiği müsabakaların 5'i ise beraberlikle sona erdi. Bu maçlarda Real Madrid 24, Borussia Dortmund ise 19 gol kaydetti.

        • 7

          Final maçı sonrası Şampiyonlar Ligi kupası, bir Türk futbolcunun elinde havalanacak.

        • 8

          Real Madrid'de Arda Güler, Borussia Dortmund'da Salih Özcan, görev verilmesi halinde forma giyecek ve kariyerlerinin ilk "Devler Ligi" şampiyonluğu için mücadele edecek.

        • 9

          Borussia Dortmund'da Türk asıllı Alman milli futbolcu Emre Can da takımının şampiyonluğu için ter dökecek.

        • 10

          UEFA'nın maç sayfasında yer alan muhtemel 11'ler şu şekilde:

          Borussia Dortmund: Gregor Kobel, Julian Ryerson, Mats Hummels, Nico Schlotterbeck, Ian Maatsen, Emre Can, Marcel Sabitzer, Karim Adeyemi, Julian Brandt, Jadon Sancho, Niclas Füllkrug

        • 11

          Real Madrid: Thibaut Courtois, Dani Carvajal, Nacho, Antonio Rüdiger, Ferland Mendy, Federico Valverde, Toni Kroos, Eduardo Camavinga, Jude Bellingham, Rodrygo, Vinicius Junior

        • 12
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