Rastgele ateş açtılar!
İstanbul Başakşehir'de motosikletli 2 kişi ellerine aldıkları silahlarla sokak arasında çevreye aldırış etmeden havaya ateş açtı. Paniğe neden olan anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi
İHA'nın haberine göre; olay, gece saatlerinde Başakşehir Güvercintepe Mahallesi’nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, motosiklet üzerinde ilerleyen 2 kişi, sokak arasında havaya ateş açarak yolculuk yaptı.
O anlar motosikletin arkasında ilerleyen bir otomobil içerisindeki cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Görüntülerde, şahısların çevreye aldırış etmeden sağa sola ateş açtıkları görüldü.
*Haberin görselleri İHA tarafından servis edilmiştir.