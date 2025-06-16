Rashica'ya İtalya'dan ilgi var!

Beşiktaş'ta geride kalan sezonun istikrarlı isimlerinden olan Milot Rashica'ya İtalya'dan Genoa'nın ilgisinin olduğu öğrenildi.

REKLAM advertisement1

Kulübe ulaşan somut bir teklif henüz olmasa da İtalyan ekibinin Rashica'nın durumunu yakından takip ettiği ve kapıyı çalmaya hazırlandığı vurgulandı.

Beşiktaş'ta bu sezon 41 maça çıkan 28 yaşındaki futbolcu, 5 gol ve 12 asist üretti.