Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Galatasaray
        GS
        44
        Fenerbahçe
        FB
        36
        Reeder Samsunspor
        SAMS
        30
        Göztepe
        GÖZ
        28
        ikas Eyüpspor
        EYP
        27
        Beşiktaş
        BJK
        26
        Rams Başakşehir
        İBFK
        23
        Gaziantep FK
        GFK
        21
        Onvo Antalyaspor
        ANT
        21
        Kasımpaşa
        KSM
        20
        Tümosan Konyaspor
        KON
        20
        Çaykur Rizespor
        ÇRZ
        20
        Trabzonspor
        TS
        19
        Net Global Sivasspor
        SVS
        19
        Corendon Alanyaspor
        ALNY
        18
        Bellona Kayserispor
        KYS
        15
        Sipay Bodrum FK
        BOD
        14
        Atakaş Hatayspor
        HTY
        9
        Adana Demirspor
        ADS
        5
        Haberler Spor Futbol İtalya Ranieri'den Dybala sözleri! - Futbol Haberleri

        Ranieri'den Dybala sözleri!

        Roma Teknik Direktörü Claudio Ranieri, ismi Galatasaray ile anılan Paulo Dybala'nın gelecek yılda da takımda kalmasını istediğini söyledi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.12.2024 - 17:19 Güncelleme: 27.12.2024 - 17:19
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ranieri'den Dybala sözleri!
        ABONE OL
        ABONE OL

        Roma Teknik Direktörü Claudio Ranieri, Milan maçı öncesi basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

        Ranieri, Galatasaray'ın transfer gündeminde yer alan Paulo Dybala ile ilgili düşüncesini bir kez daha yineledi. İtalyan teknik adam, "Dybala'nın gelecek yıl da takımda olmasını istiyorum." ifadelerini kullandı.

        Ranieri, Dybala sorusu ile birlikte gelen Leandro Paredes ve Mats Hummels için gelen soruya da aynı yanıtı verdi ve iki oyuncunun da gelecek yıl takımda olmasını istediğini söyledi.

        OKAN BURUK NE DEMİŞTİ?

        Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, perşembe katıldığı yayında Dybala ve transfer için gelen sorunun ardından, "Oyuncu üzerinden konuşmayacağım. Bir şey yapıyorsak da gizli yapmamız gerekiyor. Türkiye'de her şey çok açık gidiyor. Bu beni de rahatsız ediyor. Her şeyin ortada olması Galatasaray'ın daha çok para ödemesine yol açıyor. İsimler üzerinden gitmek doğru değil." demişti.

        Roma'da bu sezon 19 maçta süre bulan 31 yaşındaki Arjantinli Dybala, 4 gol attı ve 2 asist yaptı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Fikstür Puan Durumu Canlı Skor
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Narin Güran davasında ikinci duruşma! Bugün karar çıkar mı?
        Narin Güran davasında ikinci duruşma! Bugün karar çıkar mı?
        Sokakta 4 kişiyi öldüren canavarın cezası belli oldu!
        Sokakta 4 kişiyi öldüren canavarın cezası belli oldu!
        Ezeli rakiplerin Zalewski kapışması!
        Ezeli rakiplerin Zalewski kapışması!
        27 Aralık 2024: Bugün ne oldu?
        27 Aralık 2024: Bugün ne oldu?
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan taziye ziyareti
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan taziye ziyareti
        46 yıldır aralıksız yazıyor
        46 yıldır aralıksız yazıyor
        Fındıkkıran bileti için sabahın 5'inde kuyruğa girdiler
        Fındıkkıran bileti için sabahın 5'inde kuyruğa girdiler
        "Yiyecek hizmetleri fiyatlarındaki artış maliyet artışlarından çok daha yüksek"
        "Yiyecek hizmetleri fiyatlarındaki artış maliyet artışlarından çok daha yüksek"
        Cimbom'un Mikautadze ısrarı!
        Cimbom'un Mikautadze ısrarı!
        Al Shabab, Fatih Terim'i açıkladı!
        Al Shabab, Fatih Terim'i açıkladı!
        Almanya Cumhurbaşkanı meclisi feshetti
        Almanya Cumhurbaşkanı meclisi feshetti
        Zaha için sürpriz transfer iddiası!
        Zaha için sürpriz transfer iddiası!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        2024'te ayrılanlar
        2024'te ayrılanlar
        İletişim Başkanlığı’ndan Kürtçe kitap ve kıymetli mesaj
        İletişim Başkanlığı’ndan Kürtçe kitap ve kıymetli mesaj
        Evde yapabileceğiniz kolay egzersiz hareketleri
        Evde yapabileceğiniz kolay egzersiz hareketleri
        ÖTV muafiyetli araçlarda yerlilik şartı
        ÖTV muafiyetli araçlarda yerlilik şartı
        TFF'den Büyükekşi dönemine yönelik hamle
        TFF'den Büyükekşi dönemine yönelik hamle
        Ahlak bekçileri iş başında! "Anonimlik saldırganlığı artırıyor"
        Ahlak bekçileri iş başında! "Anonimlik saldırganlığı artırıyor"
        Habertürk Anasayfa