Ranieri'den Dybala sözleri!

Roma Teknik Direktörü Claudio Ranieri, Milan maçı öncesi basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Ranieri, Galatasaray'ın transfer gündeminde yer alan Paulo Dybala ile ilgili düşüncesini bir kez daha yineledi. İtalyan teknik adam, "Dybala'nın gelecek yıl da takımda olmasını istiyorum." ifadelerini kullandı.

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Ranieri, Dybala sorusu ile birlikte gelen Leandro Paredes ve Mats Hummels için gelen soruya da aynı yanıtı verdi ve iki oyuncunun da gelecek yıl takımda olmasını istediğini söyledi.

OKAN BURUK NE DEMİŞTİ? Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, perşembe katıldığı yayında Dybala ve transfer için gelen sorunun ardından, "Oyuncu üzerinden konuşmayacağım. Bir şey yapıyorsak da gizli yapmamız gerekiyor. Türkiye'de her şey çok açık gidiyor. Bu beni de rahatsız ediyor. Her şeyin ortada olması Galatasaray'ın daha çok para ödemesine yol açıyor. İsimler üzerinden gitmek doğru değil." demişti.

Roma'da bu sezon 19 maçta süre bulan 31 yaşındaki Arjantinli Dybala, 4 gol attı ve 2 asist yaptı.