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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Rams Park en çevreci 2. stadyum oldu! - Galatasaray Haberleri

        Rams Park en çevreci 2. stadyum oldu!

        Galatasaray'ın iç saha maçlarına ev sahipliği yapan Ali Sami Yen Spor Kompleksi, dünyanın en çevre dostu statları arasında ikinci sırada gösterildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.07.2025 - 18:57 Güncelleme: 15.07.2025 - 18:57
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        En çevreci 2. stadyum oldu!
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        Dünya Ekonomik Forumu, dünyadaki spor tesislerini sürdürülebilirlik ve çevrecilik açısından ele aldı. Yapılan listeye göre ABD'nin Atlanta kentindeki Mercedes-Benz Stadyumu, dünyanın en sürdürülebilir stadı seçildi. Stadın yağmur suyu toplama özelliği, güneş enerjisinden elektrik üretmesi ve kent bahçesiyle listenin zirvesinde yer aldığı bildirildi.

        Yedi spor tesisisin yer aldığı listede İstanbul'daki Ali Sami Yen Spor Kompleksi, ikinci sırada yer aldı. Galatasaray Futbol Takımı'nın maçlarını oynadığı stadın, çatısında 10 binden fazla güneş enerjisi paneliyle kendi elektriğini ürettiği vurgulandı.

        Yaklaşık 4,2 megawatt kapasiteli güneş tarlasına sahip Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nin bir spor tesisi tarafından üretilen en büyük elektrik enerjisi bakımından Guinness Rekorlar Kitabı'na girdiği kaydedildi.

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