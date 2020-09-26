Rambo Okan’ın polis tarafından darp edildiği iddiası - İSTANBUL

AA

Kadıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 25 Eylül’de Boğa Meydanı’nda polis tarafından darp edildiğini iddia ederek sosyal medyadan paylaşımlarda bulunan O.G. ile ilgili çalışma başlattı.Kamera görüntülerini inceleyen ekipler, herhangi bir darp olayının yaşanmadığını, O.G’nin söz konusu bölgede bulunan Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü personelinin yanına gelerek sohbet ettiği ve video çektikten sonra yürüyerek uzaklaştığını belirledi."Suç uydurma" suçundan gözaltına alınan ve sağlık raporunda herhangi bir darp izine rastlanmayan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.