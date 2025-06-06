Ramazanda doğan Şeker, bu bayram ziyaretçilerini bekliyor

Yeni doğan atın sosyal adaptasyon süreci için diğer hayvanlardan ayrı bir alana alındığını kaydeden Atay, "Anne, baba ve çocuk olarak özel bir bölüme yerleştirildiler. Bu şekilde hem birbirlerine alışma süreçleri daha sağlıklı ilerliyor hem de daha rahat ve stressiz şekilde yaşamlarına devam ediyorlar" ifadesini kullandı.